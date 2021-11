DNB vurderer å klage på nei til Sbanken-kjøp

Konkurransetilsynet satte foten ned for DNBs oppkjøp av Sbanken. Nå vurderer DNB å klage på avgjørelsen, og samtidig forlenges oppkjøpstilbudet.

Storbanken skriver i en børsmelding torsdag ettermiddag at de vurderer å klage, og at det vil komme en ny børsmelding innen rimelig tid før klagefristen 7. desember, skriver Dagens Næringsliv.

DNB skriver samtidig også at de forlenger tilbudsperioden for oppkjøpet til 22. desember, og at tilbudet kan bli ytterligere forlenget – men ikke senere enn 18. mai.

I forrige uke ble det klart at Konkurransetilsynet stanset oppkjøpet av Sbanken etter bekymringer om at oppkjøpet ville føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for kunder som ønsker å spare i fond.

– Vi er helt uenige i Konkurransetilsynets tolkning av konkurransetrykket i markedet. Til tross for at vi var uenige i deres opprinnelige vurdering av konkurransen i fondsmarkedet, har vi foreslått veldig solide tiltak som vi mener ville fjerne alle tilsynets bekymringer, sa konserndirektør Kjerstin Braathen i DNB.