Norge gjorde verdensmesterne til statister: – Pinlig for Nederland

Norge - Nederland 36-21 (19-11)

De norske håndballjentene feide regjerende verdensmester Nederland ut av Åsane Arena i den første kampen i TV 2-sendte Intersport Cup, som er de siste kampene før håndball-VM starter med Kasakhstan fredag 3. desember.

Norge smadret nederlenderne 36-21. Nederland, som ikke har tatt medalje i de to siste mesterskapene, hadde tolv verdensmestere fra 2019 i troppen.

– Nå er det pinlig for Nederland, utbrøt TV 2-kommentator Harald Bredeli da Norge kjørte over motstanderen i andre omgang.

Sanna Solberg-Isaksen Norges toppscorer med sju fulltreffere.

– Det var gøy å spille landskamp igjen, men jeg hadde trodd og håpet Nederland skulle gi oss litt mer kamp. Det var kanskje en litt trå start, men så tok det seg veldig opp. Det var en klar seier, sier Nora Mørk til TV 2.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson var naturligvis fornøyd med storseieren.

– Vi var konsertert og fokusert på de oppgavene på oppgavene laget hadde på de to øktene før kampen, og det er ikke så lenge siden OL, der vi spilte og trente mye sammen i sommer, sier Hergeirsson til TV 2.

Norge kommer trolig til å møte Nederland i hovedrunden i håndball-VM.

Takket for følget ved 8-8

Det var jevnt i åpningskvarteret av kampen, og det sto 8-8 etter nesten 17 minutters spill. Da dro de norske håndballjentene fra Nederland. Med seks mål på rappen gikk Norge opp i en 14-8-ledelse med drøyt fem minutter til pause.

Til pause hadde Norge med seg en komfortabel 19-11-ledelse.

Den norske dominansen fortatte i andre omgang, og det tok over sju minutter før Nederland scoret det første målet etter pause. Da hadde Norge scoret seks mål.

– Betryggende å se

Den norske oppvisningen fortsatte i hele andre omgang, og de norske spillerne kunne til slutt juble for en overbevisende 36-21. Norge ledet på det meste med 17 mål, men det endte altså med en 15-målsseier.

– Et eventyrlig resultat, kommenterte Bredeli da sluttsignalet gikk.

– Jeg er mektig imponert over hvordan Norge gjennomførte kampen. Det hakket i begynnelsen, men fra 8-8 var det en maktdemonstrasjon for Norge. Norge vinner ikke en eneste kamp i VM fordi de vant her, men det er betryggende å se det her, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.