Bergen-ordfører i samtaler med partiene om nytt byråd

Bergens ordfører hadde torsdag samtaler med alle gruppelederne i partiene i bystyret for å diskutere veien videre etter at byrådet gikk av onsdag.

– Jeg har i dag hatt gode samtaler med alle gruppelederne og de uavhengige representantene i bystyret om det parlamentariske grunnlaget for et nytt byråd i Bergen, som må på plass så fort som mulig. Et forretningsministerium slik vi har nå, er kun en kortsiktig løsning, sier ordfører Rune Bakervik (Ap) i en pressemelding.

Onsdag ble det flertall for opposisjonens forslag om å legge Bybanen i tunnel mot Åsane. Det Ap-ledede byrådet ønsket heller å legge Bybanen over Bryggen og hadde varslet at de ville gå av dersom deres alternativ ikke fikk flertall. Byrådsleder Roger Valhammer og byrådet gikk derfor av da det ble flertall for førstnevnte alternativ.

Rødt, som ble den avgjørende tungen på vektskålen for å sikre flertall for tunnelforslaget, fastslo torsdag at de ikke skifter mening for å redde byrådet.

Nå er situasjonen uavklart, sier ordfører Bakervik.

– Flere av gruppelederne har meldt tilbake at de trenger noe mer tid for å snakke med sine representanter og partiorganisasjoner. Det har jeg forståelse for, og den tiden skal de få, sier han

Ordføreren har gitt partiene frist til mandag klokken 11 med å gjøre unna nødvendige avklaringer og prosesser.