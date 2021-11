Lager film om kong Harald og dronning Sonja

Det melder Norsk Filminstitutt i en pressemelding, torsdag.

«Regissør Vibeke Idsøe og Paradox skal lage filmen Harald & Sonja - den utrolige historien om Norges kongepar, og deres ni år lange kamp for å få gifte seg», skrives det i pressemeldingen.

En utrolig kjærlighetshistorie

Dette er første gang historien om kongeparet blir vist på film. NFI-direktør Kjersti Mo har sterk tro på at dette blir en suksess.

- Historien om hvordan daværende kronprins Harald fant og slåss for kjærligheten til Sonja Haraldsen er ikke bare en viktig del av norgeshistorien, det er også en utrolig kjærlighetshistorie som vil røre både de som husker historien fra sin ungdom, og de hører om den for første gang, skriver hun i pressemeldingen.

Får 12 millioner i støtte

Filmen får 12 millioner kroner i tilskudd gjennom markedsordningen til NFI.

I følge NFI var det totalt ni søkere i denne tilskuddsrunden, hvor et panel vurderer hvilken av filmene som har størst potensial for høyt billettsalg på kino.

Filmen produseres av Finn Gjerdrum, Stein B. Kvae og Thea Røhr Østvold i Paradox, og regisseres av Vibeke Idsøe, kjent for «Jakten på nyresteinen», «37 og et halvt» og sist «Løvekvinnen» fra 2016.

En historie som engasjerte en hel nasjon

Kongeparet ble kjent i en alder av 22 år, men veien til å bli kjærester var lang. I år har de vært gift i 52 år, 30 av de som konge og dronning av Norge.

Dronning Sonja var en kvinne av folket, noe som skapte splid i kongehuset, regjeringen og engasjerte det norske folk.

I 1968, etter å ha holdt sin kjærlighet skjult i hele ni år, kom nyheten om forlovelsen.

Filmen skal ta for seg mye av det som foregikk bak kulissene på den tiden.

«Alle hadde en mening om Sonja og Harald. Det politiske spillet og dramaet som foregikk i kulissene, folkehetsen mot Sonja og hennes familie, medienes hardkjør, monarken som stilles overfor et umulig valg, og i sentrum for det hele to unge mennesker som kjemper for kjærligheten,» skrives det.