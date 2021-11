Flere steder i byen er det munnbind-krav. Disse 17.000 festdeltakerne slipper

I helgen arrangeres Jugendfest i Ålesund, en av byene i landet som nå opplever økt smitte. Verken kommunen eller arrangøren ønsker å innføre strenge tiltak.

Til helgen braker det løs i Ålesund. Det er snaue to år siden Jugendfest ble arrangert sist, men nå skal det som arrangøren selv omtaler som «årets største musikkfestival i Norge» gjennomføres.

Med artister som Alan Walker, Sigrid, Kamelen, Broiler og Kjartan Lauritzen på festivalprogrammet, kan arrangøren Momentium melde at begge festivaldagene er utsolgt.

Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal sier at kommunen har en stigende smittetrend de siste ukene, men mener likevel at det er forsvarlig å gjennomføre musikkfestivalen. Les kommunens uttalelse under.

Tall fra FHI viser at kommunen har hatt 405 registrerte smittetilfeller de siste 14 dagene, og 607 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

For en knapp uke siden innførte Ålesund kommune krav om bruk av munnbind på butikker og kjøpesentre hvor det ikke er mulig å holde en meter. Det samme kravet er ikke gjeldende for de totalt 17.000 festivalgjestene som har kjøpt billett til innefestivalen Jugendfest.

Det får sykepleieren Elena Wisth (57) til å reagere.

– Det at det ikke stilles krav til munnbind er uansvarlig, rett og slett, sier hun til TV 2.

Vil ha krav om munnbind

Wisth opplyser overfor TV 2 at hun er sykepleier, men etter koronaen var et faktum har hun ikke fått lov til å jobbe med pasienter, ettersom at hun selv er i risikosonen.

Videre forteller Wisth at hun har en sønn som skal på arrangementet, men at de to har konkludert med at han ikke kan oppholde seg hos henne dagene etter musikkfesten.

KRAFTIG REAKSJON: Sykepleieren Elena Wisth mener det er uansvarlig av kommunen å godkjenne at et så stort inne-arrangement gjennomføres med så få tiltak. Foto: Privat

Hun mener at arrangørene bør stille krav til munnbind når smittesituasjonen er som den er nå, og stiller seg uforstående til at kommunen ikke gjør det.

– Det er uansvarlig å arrangere festivalen nå når det er mye smitte i Ålesund, og kanskje særlig blant ungdom.

Hun mener at både Momentium og kommunen bør ta grep nå, og innføre krav om munnbind på festivalen.

– Det skal ikke være umulig å innføre og organisere et munnbindpåbud, og arrangøren burde kunne klare å sette inn nok vakter til å følge opp et eventuelt påbud.

Hun er redd for at musikkfesten er en potensiell smittebombe, og er redd for at det kan gi forgreninger i de små nabokommunene i distriktet.

– Hvis jeg tar feil er det ingenting som er bedre enn det, men jeg lurer på om lederen for musikkfesten er like stolt om noen dager om det blir en oppblomstring, sier hun.

Arrangøren svarer

Daglig leder Terje Erstad i Momentium sier de ikke kommer til å kreve at gjestene bruker munnbind og peker på at de følger kommunens og helsemyndighetenes retningslinjer.

Han påpeker at signalene de får fra lokale myndigheter er at det ikke er en presset situasjon for helsevesenet i Ålesund per nå.

– Vi fikk tommel opp fra kommunen og de myndighetene som legger føringene, og vi landet da på å gjennomføre festivalen. Hadde vi fått tommel ned hadde vi selvsagt kansellert, sier han til TV 2.

DAGLIG LEDER: Daglig leder Terje Erstad i Momentium sier de vil dele ut gratis munnbind inne i Sunnmørshallen. Foto: Arne Rovick

Momentium planlegger å dele ut gratis munnbind, og vil tilby gratis egentest når tilskuerne kommer for å bytte inn billett mot festivalbånd. Det er derimot ikke krav om at gjestene gjennomfører egentesten.

På Ålesund storsenter i sentrum av Ålesund sitter Selma Aarseth og Vilde Farstad og deler ut inngangsbånd til de som har kjøpt billett til helgens store happening, Jugendfest.

MUSIKKFEST: Selma Aarseth (t.v) og Vilde Farstad deler ut inngangsbånd og hurtigtester på Ålesund storsenter. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Folk er opptatt av smittevern og at ingen skal bli syke. Vi har delt ut en hel kasse med hurtigtester til folk som skal inn på musikkfesten. Vi håper folk bruker sunn fornuft, sier NTNU-studentene som er på jobb for Jugendfest-arrangøren Momentium.

Flere er skeptisk

Folk TV 2 har snakket med i Ålesund gir utrykk for en viss skepsis med tanke på smittesituasjonen.

Mathias Steinnes (19) har hatt korona og er ikke redd for å bli sjuk.

– Folk har jo lyst på fest og her blir det jo svært mye folk. Jeg må innrømme at jeg er litt usikker når man tenker på smittesituasjonen og så mange folk skal inn i hallen uten annet en anbefalinger om å bruke munnbind. La oss håpe det går bra, sier Mathias Steinnes (19).

INNGANGSBILLETT: Båndet som gir adgang for Mathias Steinnes er på plass rundt håndleddet. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Selv med inngangsbilletten rundt håndleddet er Lisa Engeset (28) tvil om hun skal gå på Jugendfest.

– Det er mye smitte her nå. Jeg er vaksinert, men vil ikke bli smittet og vil heller ikke smitte andre. Jeg synes det burde vært strengere tiltak som koronapass for å komme inn. Jeg bestemmer meg først i dag om jeg kommer til å gå, sier Engeset til TV 2.

Dette sier Ålesunds forskrift: Kommunen har innført en lokal forskrift for å avgrense spredningen av korona i perioder med sterk øke i smittetall i lokalsamfunnet, og slik sørge for "forsvarlig" kapasitet i kommunale helsetjenester. De lokale reglene i Ålesund gjelder for alle som oppholder seg innenfor kommunegrensen, også reisende. Ålesund kommune opplyser at når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs skal det brukast munnbind i butikker, i fellesareal på kjøpesenter og på kollektivtransport. En må også bruke munnbind om en reiser med taxi. Forskriften stiller ingen krav til bruk av munnbind på kulturarrangement selv om det er innendørs. Barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, slipper å følge kravet.



– Som å fylle opp Ullevål stadion

Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal bekrefter at kommunen ikke har innført smittevernstiltak på kulturarrangement, og sier til TV 2 at kommunen mener det er forsvarlig å gjennomføre festivalen.

– Vi har selvfølgelig vært bekymret for smitteutviklingen i kommunen, og har derfor vurdert hvilke smittevernstiltak vi skulle innføre. Vi har sett på hvor smitten har vært, og den har forholdsvis vært hos de yngre. Derfor har vi hatt mye testing på skolene, sier han til TV 2.

FORSVARLIG: Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal mener det er forsvarlig at Jugendfest gjennomføres. Foto: Ålesund kommune

Videre forteller han at det er en tøff avveining når en skal vurdere tiltak, men sier at kommunen ønsker å være tilbakeholden på restriktive tiltak.

– Kommer kommunen til å innstendig be arrangøren om å innføre krav om munnbind under musikkfestivalen?

– Vi har ikke tenkt å gjøre noe ytterligere per nå, svarer han.

Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva i Helse Møre og Romsdal har ingen motforestillinger mot å gjennomføre festivalen.

– Ut i fra de forskriftene som gjelder for kommunen kan jeg ikke si at dette er veldig problematisk at arrangemenet gjennomføres. Det er som å fylle Ullevål- eller Color Line stadion og med tusenvis av mennesker, sier han til TV 2.

Men:

– Det er ikke risikofritt.

Er godt forberedt

GODT FORBEREDT: Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva i Helse Møre og Romsdal sier Ålesund er godt forberedt om det skulle oppstå et smitteutbrudd. Foto: HMR

Smittevernoverlegen mener kommunen må regne med at det kommer noe mer smitter, men legger til at de som går på et slikt arrangement har selv et ansvar til følge de kommunale forskriftene som gjelder.

Longva understreker likevel at de har god kapasitet om krisen skulle oppstå.

– Vi skal være godt forberedt på en ny smittebølge. Vi er det foretaket i fylket som tar imot alle koronapasienter, sier han.

I normaldrift har Åse sykehus i Ålesund tolv intensiv- og overvåkningsplasser, med mulighet til å øke til 30 intensivplasser ved behov.

Smittevernoverlegen fortelle de har de anledning til å ta imot seks til åtte koronapasienter, men at det avhenger av hvor syke de er og hvilken behandling de trenger.

Til orientering: Reporter Arne Rovick, som har bidratt i denne artikkelen, skal jobbe som frivillig på Jugendfest for skoleklassen til sin sønn.