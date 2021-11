Denne låten vil stortingspresident Gharahkhani starte hver dag med

Han var det beste alternativet mente Stortinget, som formelt valgte Masud Gharahkhani som stortingspresident torsdag morgen.

Han har ikke helt fått satt sitt preg på det nye kontoret, men utsikten er han fornøyd med.

– Her ser man mot slottet, og Kongen. Jeg er veldig glad i Kongen.

– Nå er du nummer to etter Kongen.

– Ja, og det er bra. For vi kommer kanskje til å bli veldig gode venner. Det ser jeg fram til.

Gharahkhani er egentlig utdannet radiograf, og har blant annet jobbet på Rjukan sykehus, men samfunnsengasjementet førte han til politikken.

Han har tidligere vært Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Drammen, før han ble valgt inn på Stortinget i 2017. Her har han blant annet jobbet med å meisle ut partiets nye innvandringspolitikk og ikke viket unna krevende og kontroversielle debatter.

Han blir den første stortingspresidenten med innvandrerbakgrunn.

Som femåring kom han til Norge fra Iran.

– Jeg er født i Teheran, og så flyktet vi til Norge både på grunn av krigen og mangel på demokrati.

«LILLE MARADONA»: Den nye stortingspresidenten tilbrakte barndommen i Øvre Eiker - med fotballskoene på. Foto: Aage Aune / TV 2

Kontrasten mellom millionbyen Teheran og Øvre Eiker var stor, men Gharahkhani fant raskt sin plass i hjembygda Skotselv, og det takker han foreldrene sine for.

– Der ble jeg fort Masud fra Kopperud og en del av lokalsamfunnet. Jeg spilte på Bakke IF, og ble kalt for lille Maradona. Jeg tror det var mest fordi jeg har eksotisk hudfarge og er litt rund, men jeg lever litt på den fortsatt.

– Det var så stort

Hjemme på Øvre Eiker, flagger pappa Bijan for sin sønn stortingspresidenten.

– Det skal flagges for Masud helt til søndag når barnebarna kommer.

I sin tid ble Bijan Gharahkhani den første med innvandrerbakgrunn i kommunestyret i Øvre Eiker. På et tidspunkt satt far og sønn sammen i kommunestyret, for Arbeiderpartiet.

STORFAMILIEN: De kom til Norge som en familie på tre. Nå kan Bijan Gharahkhani stolt vise frem svigerfamilie og barnebarn. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Kanskje han har det fra meg, sier Gharahkhani lurt.

Da han fikk beskjeden om at hans sønn fikk det gjeve presidentvervet, kom tårene.

– Det var så stort. Det traff meg virkelig i hjertet, og ga meg inspirasjon. For et land vi lever i, sier Gharahkhani.

Gjennom hele TV 2s intervju ringer telefonen hans, og gratulasjonsmeldingene tikker inn. Stuebordet er dekket av blomster.

– Vi har så mange venner. I 34 år har vi vært en del av samfunnet i Øvre Eiker. Vi savner ikke lenger det gamle hjemlandet vårt.

Gharahkhani er ikke i tvil om at hans sønn er riktig person for jobben.

– Han bryr seg om menneskene rundt seg, han snakker med folket, og når du sier noe til ham, så gjør han jobben.

– Uakseptabelt

Gharahkhani, som er født i Iran, kom til Norge med familien i 1987. Da nyheten kom om at han var valgt til ny stortingspresident av Arbeiderpartiet, dukket det opp flere rasistiske kommentarer under artikkelen TV 2 delte på Facebook.

«Dem smyger seg inn overalt» skrev en person. «Nei nå er det nok. Dem tar snart over hele landet», kommenterte en annen.

– Det er uakseptabelt med hets. Noen holder på med det, men det store flertallet er ikke der, sier Gharahkhani, og fortsetter:

– Jeg er utrolig glad det er Norge som er mitt land. Norge har gitt meg fantastiske muligheter. Det er derfor jeg er en del av Stortinget og demokratiet.

Fan

Og når det gjelder musikkvalg, har den ferske stortingspresidenten en klar favoritt.

– Jeg er veldig glad i Tina Turner. Kanskje vi kan starte hver dag med «The Best» på høyttalerne her, spør den nyvalgte stortingspresidenten en av rådgiverne sine.