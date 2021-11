Ralf Rangnick tar over Manchester United, melder engelske medier. Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet tror det kan bli en suksess, men er spent på hvordan tyskerens metoder vil fungere blant stjernene på Old Trafford.

Ralf Rangnick skal lede Manchester United ut sesongen etter sparkingen av Ole Gunnar Solskjær, skal man tro The Athletic og en rekke engelske medier.

– Det er veldig spennende for Manchester United, for han er en trenerlegende. Han har vært med å forme tysk fotball de siste 20 årene, og han har vært foregangsmann når det gjelder «gegenpress», som Jürgen Klopp står for, sier Viaplays Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Rangnick har trent tyske klubber som Hoffenheim, Schalke og RB Leipzig.

– Han er kjent som en type som vil ha all makt. Han har hatt suksess der han har fått lov til å bestemme alt. Han har byget opp hele Red Bull-systemet med Leipzig og Salzburg – mye som trener, men veldig mye som sportssjef, sier Sundet i ekstrasendingen på TV 2 Nyhetskanalen.

– Han setter liten pris på innblanding fra andre, og han er ikke særlig interessert i medlemsstyrte klubber, så får han lov til å holde på som han vil og en god pengesekk i United, kan det bli gøy. Vi får se hvordan det blir, sier han.

Ny rolle etter manageroppgaven

Ralf Rangnick skal være enig med Manchester United om en avtale som strekker seg ut innevætende sesongen, men tyskeren går da over i en konsulentstilling for de to neste årene.

Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet. Foto: TV 2 Nyhetskanalen

– Det blir litt det samme som i Leipzig, der han skal være litt sportssjef og lage et opplegg som skal skape suksess på banen, men samtidig holde seg litt i bakgrunnen, tror Sundet om Rangnicks rolle etter at managerjobben.

– Det har han gjort veldig godt i Hoffenheim, som kom opp i tysk fotball for noen år siden og er blitt værende. Der var Rangnick hovedarkitekten. Det samme gjorde han i Leipzig, som han tok fra tredjedivisjon til toppen av tysk og europeiske fotball. Nå kommer han til et mye sterkere utgangspunkt enn i for eksempel Leipzig, fortsetter Viaplays Bundesliga-kommentator.

Sundet tror Rangnick vil få stor innflytelse på Old Trafford.

– Når de har tatt valget om å gjøre en avtale med ham, tror jeg de har tenkt til å legge pengene i kurven til Rangnick de neste to-tre årene, sier Sundet.

Ifølge The Athletic avhenger ansettelsen av at Lokomotiv Moskva slipper Rangnick, som er sportssjef i den russiske hovedstadsklubben, men Manchester United skal være sikre på at det vil gå i orden.

– Ventet på sjansen i 10-15 år

Sundet tror Rangnick kan bli en god ansettelse for Manchester United.

– Jeg tror Ralf Rangnick kan skape suksess, og jeg tror han har lyst til å være i England. Husker jeg riktig, studerte han i England som ung mann. Han har alltid hatt lyst til å komme tilbake, for han likte fotballkulturen i England, så denne sjansen har han kanskje ventet på i 10-15 år. Han kommer til å gå inn i jobben med hud og hår, så det kan bli en suksess for Manchester United, sier Sundet.

UNITED-STJERNE: Cristiano Ronaldo er ikke kjent som den beste førsteforsvareren, men Ralf Rangnick står for såkalt «gegenpress». Foto: JOSE JORDAN / AFP

Men han er spent på hvordan Rangnick skal håndtere United-stjernene.

– Du kan kanskje sette spørsmålstegn ved det veldig høye presset hans, som er det Jürgen Klopp og tysk fotball er blitt veldig kjent for de siste årene. Jeg er ikke helt sikker på at alle de stjernene i Manchester United kommer til å løpe like hardt på topp. Om det blir en umiddelbar suksess, vet jeg ikke. Han er litt som en «one-trick pony» med høyt press og tut og kjær. Det kan bli interessert å se hvordan det går, sier Sundet.

Gjort unggutter til superstjerner

Bundesliga-kommentatoren påpeker at Rangnick ikke har ledet de største stjernene tidligere.

– Han elsker å lede unge spillere som han kan forme. Det har vært hele konseptet til Red Bull-klubbene, sier Eivind Bisgaard Sundet, og ramser opp spillere som Dayot Upamecano, Timo Werner og Joshua Kimmich.

LEDET SUPERTALENTER: Ralf Rangnick (t.v.) har vært med på å utvikle blant andre Timo Werner til toppen av europeisk fotball. Her fra Leipzig i 2019. Foto: Jens Meyer / AP

– Alle ble hentet som unge spillere, og Rangnick gjorde dem til superstjerner.

Det er ikke bare unge spillere Rangnick har hatt innflytelse på.

– Han har hatt en hånd i spill med veldig mange av de gode trenerne som har kommet ut av Tyskland. Han var trener for Thomas Tuchel da Chelsea-manageren var aktiv spiller, og han jobbet sammen med Julian Nagelsmann den siste perioden i Leipzig, så han er meget spennende, sier Sundet.

Michael Carrick har hatt det midlertidige manageransvaret etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken søndag. Den tidligere midtbanespilleren ledet United til 2-0-seier over Villarreal tirsdag. Det sikret gruppeseieren i Champions League.

I Premier League ligger Manchester United på åttendeplass.