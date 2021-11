Ordførere fortviler: – Hva skal vi gjøre nå?

Det siste døgnet ble det satt ny smitterekord med over 4000 smittetilfeller i Norge. Det svært høye antallet har imidlertid sammenheng med en teknisk feil, og skyldes et etterslep fra tidligere i uken.

Men den ferske ukesrapporten til FHI viser at både tallene på smittetilfeller og koronadødsfall øker for femte uke på rad.

Det har ført til at en rekke kommuner har gjeninnført koronatiltak som anbefalinger om bruk av munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde én meter avstand.

– Liten effekt

Senest i rekken var Oslo, hvor byrådsleder Raymond Johansen onsdag kom med en klar oppfordring til sine innbyggere.

– Nå må Oslo-folk igjen trå til, sa Johansen.

Torsdag ble det kjent at statsforvalteren i Vestland har sendt et brev på vegne av ordførerne i Bergens-regionen hvor de etterlyser nasjonale tiltak.

«Lokale oppfordringer og råd har liten effekt slik situasjonen er nå», heter det i brevet.

Askøy-ordfører Siv Høgtun (H) sier til TV 2 at hun opplever at etterlevelsen på tiltakene de har innført er dårlig.

– Folk er slitne og lei av korona, det har jeg full forståelse for, sier ordføreren.

Etterlyser tydeligere beskjed

Hun er derfor klar på at det trengs en tydeligere strategi fra regjeringen om hva de skal gjøre for å bremse smittespredningen.

– Skal vi slå ned smitten eller ikke? Det er viktig at vi får klare retningslinjer fra sentrale myndigheter, sier Høgtun.

VIL HA BESKJED: Askøy-ordfører Siv Høgtun etterlyser tydeligere beskjeder fra myndighetene. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Askøy-ordføreren tror ikke at nasjonale tiltak i seg selv er nok, men krever at regjeringen må komme med tydeligere beskjeder.

– Hva skal vi gjøre og hvor skal vi egentlig, spør hun.

– Det er vanskelig

Den beskjeden er Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik enig i.

– Det er vanskelig når man på nasjonalt nivå trykker på gassen og sier vi skal åpne opp, samtidig som de ber kommunene bremse, sier Indrevik til TV 2.

Ordføreren føler de er tilbake til slik situasjonen var i fjor høst da kommunene ble overlatt til seg selv.

– Det er ikke nok å bare innføre lokale tiltak, fordi man skal ha forståelse for tiltakene. Vi innførte både munnbind og gjesteregistrering i forrige uke, mens andre regioner sier at dette ikke er så viktig. For innbyggerne blir det forvirrende, sier Indrevik.

Varsler endring

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) bekreftet torsdag ettermiddag til TV 2 at de ser på en endring av koronastrategien.

Tirsdag i neste uke vil statsminister Jonas Gahr Støre redegjøre i Stortinget om denne endringen.

– Vi vurderer fortløpende om vi skal innføre strengere og mer inngripende tiltak, sier statsråden.

VARSLER ENDRING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varsler at det vil komme en endring av koronastrategien. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kjerkol mener at slik smittesituasjonen er nasjonalt akkurat nå, er det ikke forholdsmessig å innføre et påbud om bruk av munnbind i hele landet.

– Det er ikke høy smitte over alt, så vi følger med og hvis vi mener det er mest riktig å ha nasjonale pålegg - så gjør vi det, sier hun.

I forrige uke anbefalte FHI og Helsedirektoratet å innføre en anbefaling om munnbind nasjonalt, men regjeringen valgte å trosse dette rådet.