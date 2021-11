Albatrosser «slår opp» med kjæresten på grunn av klimaendringene

Fuglen som er kjent for å velge en partner for livet, slår i større grad opp med kjæresten. Synderen er global oppvarming, ifølge ny forskningsrapport.

Albatrosser er dyrerikets romantikere, og er kjent for å være en av få dyr som velger en partner for livet. Men en ny forskningsrapport fra Lisboa viser at stadig flere parforhold går i vasken for fuglearten, skriver Daily Mail.

PARDANS: To albatrosser danser pardans. Ny forskning viser at stadig flere skiller lag til tross for at dyrearten er kjent for å velge en partner for livet. Foto: Lucy Pemoni / AP / NTB

For selv om albatrossen siden tidenes morgen har forholdt seg til primært én livsledsager, har stigende temperaturer i havet forårsaket en uventet konsekvens: hunfuglen gidder ikke vente på at partneren kommer hjem med mat.

Grunnen er at de stigende temperaturene i havet tvinger brødvinneren i forholdet til å reise enda lenger for å finne mat til kona. Da blir ventetiden for lang for noen.

Tvunget på jakt

Ifølge biologen Francesco Ventura fra University of Lisbon, som ledet forskningsarbeidet på fuglearten, har antallet «skilsmisser» blant albatrosser steget fra 3,7 prosent til hele 8 prosent siden havtemperaturene begynte å stige i deres leveområder.

JAKT: Hann-albatrossen blir tvunget på stadig lengre jakt på grunn av klimaendringene. Det gjør flere hunner utålmodige. Foto: Mark Wilson / Boston Globe / NTB

Han sier at hunnene finner seg ny partner fordi hannen er tvunget til å fly og jakte lenger, og dermed ikke rekker tilbake til yngleplassen sin i tide.

Dårlige prestasjoner på «soverommet»

I noen tilfeller fører også de stadig tøffere leveforholdene og matmangel til et økt stressnivå hos fuglene, som fører til at selv par som tidligere har vært lykkelige sammen, sliter med å ha det fint som kjærester.

Det fører til at hunnen velger å søke lykken med en ny partner året etter, i den misforståtte oppfatningen at en ny mann vil gjøre det lettere å avle.

– I mange sosialt monogame arter er skilsmisse en strategi som brukes til å korrigere partnerskap som ikke er optimale, og vurderes gjennom suksessen av tidligere avlsytelse, skriver forskerne i rapporten.

Ifølge rapporten er det 5,4 ganger mer sannsynlig at hunnen vil skille lag dersom eggene hennes ikke klekker.

MISFORNØYD: Hunn-albatrosser kan velge å forlate partneren sin dersom hun sliter med å klekke egg. Foto: Kristina McOmber / Reuters / NTB

Klimaendringer har skylden

En ting kom likevel tydelig fram i rapporten: Den viktigste skilsmissefaktoren er klimaendringene.

For forskerne fant at skilsmissene økte blant albatrossene i takt med økende temperaturer i havet, uavhengig av tidligere avlsprestasjoner fra hannen.

– Miljøet påvirker produktiviteten og overlevelsen til bestanden, og påvirker dermed indirekte skilsmisse via endringer i demografien til arten, lyder det i rapporten.

Forskerne fulgte albatross-bestanden på Falklandsøyene i 15 år, som anslås å være hjemmet til rundt 15.500 fuglepar.