Petter Schjerven vant 71 grader nord – måtte lyve til elektrikeren som installerte lader til vinnerbilen

Petter Schjerven (54), kjent som programleder for blant annet TV-serien «Typisk norsk», sto til slutt i 71 grader nord-finalen mot freestyle-kjører Birk Ruud (21).

Han lå hele tiden litt foran – og kom med det først i mål.

– Det føltes veldig rart da jeg gikk over målstreken. Det var helt absurd. Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle bli slått av han unge jyplingen der, ler Schjerven når han gjester God kveld Norge-studio.

Vanskelig hemmelighet

«Jyplingen» han sikter til, er altså han som var konkurransens yngste deltaker, 21-åringen Birk Ruud.

– Andreplass er første taper, men det er også min første andreplass i mitt liv hvor jeg har følt at den kan jeg leve fint med. For meg var det opplevelsene først og fremst som var viktige, og det er det jeg sitter igjen med og er veldig takknemlig for, sier freestylekjøreren.

Schjerven, som gikk av med seieren tidlig i sommer, synes det har vært fryktelig vanskelig å holde på hemmeligheten.

Gamle rusthauger

– Veldig. Jeg måtte senest i uka lyve til en elektriker som skulle inspisere hvor jeg kunne ha ladeboksen til bilen, ler Schjerven.

– Det er bare barna og kona som har visst om det, bedyrer han.

– Så hva gjør du med bilen?

– Jeg beholder den. Det er min første splitter nye bil i mitt liv, jeg har bare hatt gamle rusthauger, avslutter Schjerven.