– Ruud viser at vi kan klare det selv en dag

– Han juksa, det var litt irriterende, men det gikk bra til slutt, sier stortalentet Olav Berg til TV 2 etter at han tok seg til semifinalen i den internasjonale tennisturneringen Stavanger Tennis Week.

Turneringen for de største fremtidshåpene i tennis i alderen 14 til 18 år arrangeres i disse dager for 14. gang i Stavanger. Over 350 deltaker fra mellom 40 og 45 ulike nasjoner får brynt seg mot de beste fra hele verden i sin aldersgruppe.

TRANGT NÅLØYET: Det er 1:47500 sjanse for å lykkes i verdenstoppen i tennis om du er fra Norge. Foto: https://globaloddsindex.com/sport/tennis/no/

Casper Ruud (nummer åtte i verden), Daniil Sergejevitsj Medvedev (nummer to i verden), Alexander Zverev (nummer tre i verden), Hugo Gaston (nummer 66) og Sveriges beste tennisspiller, Mikael Zymer (nummer 98) er blant stjernenavn som tidligere har deltatt i den internasjonale turneringen i Stavanger.

Ruud den store inspirasjonen

En ny undersøkelse fra Global Odds Index viser imidlertid at oddsen for å bli toppspiller i tennis fra Norge, er 1:47500. Tennis er den verdensidretten det er desidert vanskeligst å slå gjennom i dersom utøveren er fra Norge.

Olav Berg regnes som et av Norges største tennistalenter. Casper Ruuds suksess i tennissirkuset er 13-åringens største inspirasjon i jakten på egen suksess på tennisbanen i fremtiden, selv om det 22-åringen har gjort nærmest er naturstridig ifølge statistikken til Global Odds Index.

TENNISTALENT: Olav Berg er inspirert av Casper Ruud. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Ja, han har inspirert meg. Han viser det er mulig å nå verdenstoppen også for nordmenn. Jeg blir veldig inspirert, og har fått mer tro på at klarer det selv også en dag, sier Olav Berg til TV 2, og slår fast:

– Ruud har betydd alt for tennissporten i Norge. Han har inspirert mange barn til å og trene hardt for å bli bedre, mener han.

Selv har Berg, som spiller for Oslo Tennisklubb, satt seg høye mål på tennisbanen.

– På kort tid sikt er målet mitt å bli best i Europa i G14, og på lang sikt verdens beste tennisspiller, sier Berg.

Han aner aner hvor lang tid det vil ta før eventuelt klarer å oppnå det målet.

– Jeg vet ikke. Vi får se. Det er som trenerne mine sier, alle har sin egen vei. Noen blir det når de er 20, og noen blir det når de er 32. Om jeg trener nok, kan jeg bli bedre enn Ruud, sier Berg, som selv har møtt Ruud utenfor tennisarenaen.

– Ruud ga meg ikke noen råd, men han er et stort forbilde, konstaterer han.

TENNISHÅP: Sturle Hoff Skigelstad. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Bryr seg ikke om statistikken

Sturle Hoff Skigelstad (16) fra Stavanger vant nylig G16 Masters, en slags norsk utgave av ATP-sluttspillet Ruud deltok i i Torino, der de åtte beste utøverne som gjorde det best i 2021 møttes til sluttspill.

Også han blir motivert over det Casper Ruud har utrettet i karrieren hittil.

– Det er veldig inspirerende, han viser at det er mulig å få til selv om du kommer fra lille Norge, som ikke akkurat er kjent som en stor tennisnasjon. Ruud viser det er mulig, og det er kult og inspirerende å se på, mener Hoff Skigelstad.

At tennis er den vanskeligste idretten å nå verdenstoppen i dersom utøveren er fra Norge, bryr han seg ikke nevneverdig om.

– Jeg tenker at en nordmann allerede har vist at det er mulig. Det viser at vi andre også kan gjøre det, at det ikke er umulig. Men det er klart, det kreves ekstra arbeid. Men om du får på plass et bra støtteapparat og jobber bra over tid, så vil det gi resultater, sier 16-åringen.

Det er et av Norges største talenter på kvinnesiden, Cecilie Johannesen Mæland, også hun fra Stavanger, helt enig i.

TENNISHÅP: Cecilie Johannesen Mæland. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Ja, han viser det er mulig å bli skikkelig god, og at du ikke bare må komme fra andre land for å gjøre det best i tennis. Selv satser jeg på å bli så god som jeg klarer, så får vi se hvor langt det rekker til slutt. Ruud har vist oss at alle må starte en plass, og at selv om du ikke er kjempegod som liten, så er det mulig å bli god jo eldre du blir. Det er da det gjelder, sier Mæland til TV 2.

Merker Ruud-effekten svært godt

Turneringsleder Ole Storhaug minnes godt de årene Casper Ruud deltok i Stavanger Tennis Week.

– Casper klarte aldri å vinne, men kom til semifinalen og måtte tåle et tungt tap mot Mikael Zymer. Men Casper har jo slått ham mange ganger i ettertid, og det er jo bra, ler Storhaug til TV 2.

Han merker godt effekten av Ruuds suksess i tennissirkuset.

– Det betyr mye for tennisen i Norge. Folk som vanligvis ikke følger med på tennis, har begynt å følge med. Klubber som allerede har drevet bra merker et stort trøkk og er helt fulle, og igjen kommer det skrikende behovet for nye baner frem, oppsummerer han.

– Selv gikk vi i Stavanger Tennisklubb fra 50-100 på venteliste, til over 200 på venteliste det siste året etter Ruuds suksess.

TURNERINGSLEDER: Ole Storhaug er optimistisk med tanke på fremtiden til norsk tennis. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Statistikken fra Global Odds Index, som viser at nåløyet er svært trangt for å nå verdenstoppen for en norsk utøver i tennis, overrasker ham egentlig ikke.

– Det er et interessant regnestykke, men klart det er sinnsykt vanskelig. Tennis er en kjempestor idrett, og det er tusenvis som prøver å få det til. Det finnes jo blant annet mange 14-15 år gamle tennisspillere som ikke gjør annet enn å spille tennis, men ikke klarer det, konstaterer Storhaug, som likevel er svært optimistisk på norsk tennis’ vegne.

– Jeg synes det ser spennende ut. I Norge har vi økt medlemsmassen og fått flere og flere deltakere i turneringene. Jeg synes det ser veldig bra ut, slår turneringslederen for Stavanger Tennis Week bestemt fast.

Stavanger Tennis Week avsluttes med sluttspill i den internasjonale Grand Prix-turneringen i helgen, med 35.000 kroner i premiepenger.