Eiendom solgt for millionbeløp. Men den er umulig å besøke

Salget setter rekord for dyreste eiendom solgt utenfor den virkelige verden. Virtuell eiendom har eksplodert i popularitet etter at Facebook endret navn til Meta forrige måned.

En virtuell eiendom i det digitale landet «Decentraland» ble denne uken solgt for 2.43 millioner dollar, tilsvarende over 21.8 millioner kroner, til tross for at det fysisk ikke finnes, melder New York Post.

Det er ny rekord, og mer enn det dobbelte av den forrige rekorden satt for salg av virtuell eiendom.

VIRITUELL VERDEN: Nettmiljøet Decentraland har eksplodert i popularitet etter at Facebook-sjef Mark Zuckerberg kunngjorde at Facebook ville bytte navn til Meta forrige måned. Her eksperimenterer en mann med VR-briller. Foto: Laurent Gillieron / Keystone via AP / NTB

«Decentraland» er et populært nettmiljø hvor brukere kan utveksle kryptovaluta mot tomter og bygninger. Brukere kan også bevege seg rundt i den digitale verdenen og møte andre brukere gjennom tilpassede avatarer, skriver avisen.

Stiger i popularitet

Fenomenet har steget kraftig i popularitet den siste måneden etter at Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg kunngjorde at selskapet ville bytte navn til Meta for å gjenspeile selskapets tilbud innenfor det såkalte «Metaverset»

VIRUTELL VERDEN: En avatar av Facebook-sjef Mark Zuckerberg i Metaverset. Foto: Facebook via Reuters / NTB

Det er selskapet Metaverse Group, et datterselskap av Tokens.com, som kjøpte rekord-eiendommen for 618.000 mana, kryptovalutaen som brukes i den digitale verdenen. Det tilsvarte 2.43 millioner dollar på kjøpstidspunktet, bekrefter selskapet.

Visjon for moteverdenen

Den virtuelle tomten ligger i motedistriktet i «Decentraland», og ifølge Metaverse Group kjøpte de eiendommen for å «støtte utvidelsen til den digitale moteindustrien».

Luksuriøse motehus, inkludert Gucci, Burberry og Louis Vuitton, har allerede dyppet tærne i den virtuelle verdenen ved å lansere egne digitale kunstverk, kalt ikke-fungible sjetonger (Non-Fungible Tokens, NFT), til salgs for kryptovaluta.

DIGITAL KUNST: Motehuset Gucci er en av selskapene som har eksperimentert av salg av digital kunst, såkalt NFT, for kryptovaluta i den virtuelle verden. Her fra en Gucci reklamekampanje på utstilling i Firenze til ære for Guccis kreative direktør Alessandro Micheles visjon for motemerkets virtuelle fremtid. Foto: Antonio Calanni / AP / NTB

Det nye rekordsalget overgår den tidligere rekorden for salg av virtuelle boliger som ble satt i juni, da et eiendomsinnvesteringsselskap kjøpte tomter i «Decentraland» for mer enn 913.000 dollar, tilsvarende over 8 millioner kroner.