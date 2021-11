Drapssiktet varetektsfengslet i fire uker

MØRE OG ROMSDAL TINGRETT (TV 2): Påtalemyndigheten får fullt medhold i at mannen som er siktet for drap i Molde skal sitte i varetekt.

Det kommer frem av den ferske kjennelsen fra Møre og Romsdal tingrett. Mannen i 20-årene får fire uker i varetekt med brev- og besøksforbud.

De to første ukene blir i full isolasjon med medieforbud.

Det er i tråd med aktors påstand.

Med hensyn til politiets etterforskning besluttet tingretten at hele kjennelsen skal unntas offentligheten. Mannen i midten av 20-årene er siktet for drap og grov kroppsskade.

Han har foreløpig ikke tatt stilling til siktelsen, sier hans forsvarer.

– Han sier at han ikke kan ta stilling til siktelsen nå. Det er et spørsmål vi må komme tilbake til under senere avhør, sa forsvareren, advokat Roy Peder Kulblik, på vei ut fra fengslingsmøtet torsdag ettermiddag.

To åsted

Det var natt til onsdag at politiet rykket ut til to private adresser i Molde.

I den ene boligen fant de en død kvinne (24). I den andre fant de, i tillegg til flere vitner, en tenåring med livstruende skader og mannen som nå er siktet i saken.

UNDERSØKELSER: Politiets krimteknikere har gjort omfattende undersøkelser på åstedene. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Siktede, som satt i et innledende avhør torsdag morgen, nekter straffskyld og har via sin forsvarer formidlet at han ikke husker noe fra drapsnatten.

Det er foreløpig ikke kjent om han vil anke kjennelsen til lagmannsretten.

Var gift

Samtidig som fengslingsmøtet i Møre og Romsdal tingrett pågikk tidligere i ettermiddag, avholdt politiinspektør Yngve Skovly en pressekonferanse på politihuset i Molde.

Her opplyste han at politiet gjennom obduksjon har fått bekreftet kvinnens identitet.

Hun har tidligere vært gift med siktede.

Politiet har også opplyst at det er en familiær relasjon mellom siktede og tenåringen som ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim med livstruende skader. Alle de involverte har utenlandsk opprinnelse.