TV 2s ekspert om benketilværelsen: – Ingen grunn til bekymring

– Det er ingen grunn til å være bekymret ennå.

Det er den klare meldingen fra TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Martin Ødegaard (22) har vært henvist til benken de siste fire Arsenal-kampene. Etter at drammenseren pådro seg en skade fikk Alexandre Lacazette sjansen. Arsenal startet å vinne kamper. Tre seire på rad gjorde det vanskelig for Arteta å gjøre endringer.

Ødela mål – Ødegaard rasende

– Han må bare prestere bra. Stå på både på trening og i kamper. Han har vært i mange klubber de siste årene, og ikke fått sjansen til å etablere seg ordentlig. Nå får han muligheten til å gjøre det.

Etter at Arsenal fikk juling av Liverpool sist er det trolig store sjanse for at Arteta ønsker å prøve noe nytt. Det kan være gode nyheter for Ødegaard.

– Å tenke på noe nytt allerede nå er bare tull

Etter null poeng på de tre første Premier League-kampene hevet Arsenal seg kraftig. Totalt ble det åtte strake kamper uten tap før Liverpool knuste dem forrige helg.

– Det endret seg etter Manchester City-kampen. Vi hadde et møte etter kampen hvor noen av spillerne tok ordet. Vi skjønte at dette holdt ikke mål. Jeg tror også en viktig grunn er at Arteta hele veien har hatt troen på oss, sier Alexandre Lacazette til Premier League Productions.

Franskmannen måtte vente helt til niende runde før han fikk starte en kamp denne sesongen. Etter dette har han spilt fra start hver eneste Premier League-kamp, på bekostning av Martin Ødegaard.

– Det viktigste er at Martin trives, er komfortabel med situasjonen og er i en klubb som vil ha ham. Det virker som om disse tingene er i orden nå. Kritikk vil det alltid være. Det er noe helt annet å spille for Arsenal enn å spille for Norwich. Det er stor forskjell i størrelse på klubbene og forventningene som følger, sier Erik Thorstvedt.

– Hvor lenge kan han tillate seg å bli sittende på benken?

– Lenge! Å tenke på noe nytt allerede nå er bare tull, mener TV 2s ekspert.