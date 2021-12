Dette vet vi om hennes siste dager i live

Snart to har gått Nerid Høiness ble drept i Laos i Sørøst-Asia. Hennes kjæreste, japaneren Hiroyuki Ogu, er siktet for overlagt drap. Mannen, som bare kaller seg for Hiro, er internasjonalt etterlyst via Interpol, men er så langt ikke pågrepet.

Tilbake sitter Nerids mor, Ellen Høiness, på Nøtterøy. Hun mistet sitt eneste barn.

– Jeg vil ha rettferdighet for datteren min, og jeg kommer aldri til å gi meg, sier hun.

I SORG: Ellen Høiness fikk den verste tenkelige beskjeden for to år siden. Nå jobber hun for at mannen som er siktet for drapet på datteren skal pågripes. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

TV 2 er kjent med deler av politietterforskningen som er gjennomført av myndighetene i Laos med bistand fra norsk politi. Den gir et bilde av hva som skjedde i tiden før og etter drapet.

Forgudet kjæresten

Nerids mor, Ellen Høiness, ante uråd da datteren falt pladask for den nye mannen kort tid etter at hun ankom ferieøya Koh Phangan høsten 2019.

Da hun kort tid senere ønsket å gifte seg med ham, ble moren alvorlig bekymret.

ETTERLYST: Hiroyuki Ogu, kjent som Hiro, er internasjonalt etterlyst. Politiet i Laos har siktet ham for overlagt drap. Foto: Privat

Det virket som at datteren forgudet ham. Nerid kalte blant annet kjæresten for «mester». På et tidspunkt kuttet hun også kontakten med familien hjemme i Norge.,

I november ble hun lagt inn på sykehus i Thailand grunnet brystsmerter. I dag vet familien mer om hvordan Nerid hadde det de siste ukene og månedene hun var i live.

– Vi vet noe, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sier Ellen Høiness.

Endret karakter

Politiet i Norge har gjennomført en analyse av innholdet Nerid la ut på sosiale medier før og etter hun traff den nye mannen.

– Før hun traff Hiro, la hun ut mye på sosiale medier. Det ser ut som at hun er blid og fornøyd. Fra hun treffer ham og i tiden fremover er det en gradvis nedgang i hvor mye hun legger og. I tillegg skifter bildene karakter, sier Jørgen Haave, politiførstebetjent i Sør-Øst politidistrikt.

KJENNER SAKEN: Jørgen Haave ved politiet i Tønsberg har ansvar for å følge opp Nerid Høiness' pårørende. Foto: Simen Askjer / TV 2

– På hvilken måte endrer innholdet karakter?

– Det er ikke lenger glade bilder, sier han.

Ifølge mor, Ellen Høiness, betrodde Nerid seg til ei venninne i tiden etter at hun traff Hiro.

SISTE BILDET: Dette bildet la Nerid ut på Facebook kort tid før hun ble drept. Foto: Privat

– Nerid fortalte at Hiro banket traumer ut av henne. Under obduksjonen fant de et delvis tilhelet brudd i brystbenet. Vi vet at hun var på sykehus med brystsmerter noen måneder tidligere. Det forteller noe om den kraftige mishandlingen hun må ha blitt utsatt for, sier moren.

Hadde aldri trodd det

Den samme venninnen skal ha fått vite at Nerid måtte gå med halsbånd. Hun skal ha vært overbevist om at det ville få store konsekvenser dersom hun forlot Hiro.

– For meg er dette nesten absurd. Nerid var den siste jeg ville trodd at skulle havne i et sånt nett. Hun var så viljesterk, og det har hun alltid vært, sier moren.

LIDENSKAP: Nerid Høiness dro fra Nøtterøy til Sørøst-Asia for å følge sin store lidenskap: Yoga. Det var da hun traff kjæresten. Foto: Privat

Disse opplysningene fikk ikke politiet kjennskap til før etter at Nerid ble funnet drept i jungelen i Laos.

Dokumenter fra politietterforskningen som er gjennomført i Laos gir et innblikk i hva som skjedde de aller siste dagene Nerid levde.

Ble plutselig borte

Ifølge politiets tidslinje viser overvåkningsbilder at Hiroyuki og Nerid krysset grensa fra Thailand til Laos 8. januar.

Om kvelden to dager senere sjekket de inn på rom 304 på pensjonatet Soukhakhone View Guesthouse i byen Vang Vieng, fire timer nord for hovedstaden.

Fra 10. til 14. januar skal paret ha bodd sammen på pensjonatet.

SLIK FAMILIEN HUSKER NERID: Dette bildet er tatt på Nøtterøy før hun dro til Thailand. Foto: Privat

Det er i løpet av disse dagene at Høiness trolig ble drept, for etter 14. januar er det ingen som har sett henne i live. Imidlertid har flere observert Ogu. Blant vitnene er eieren av pensjonatet.

Den 17. januar ankom Ogu pensjonatet bærende på flere bambusstokker som er anslått å være cirka 150 centimeter lange. Disse tok han med seg opp på rommet.

I samme tidsperiode nektet han vaskepersonalet adgang til rommet.

En video er sentral

Grytidlig om morgenen den 19. januar ble Ogu fanget opp av et overvåkningskamera mens han bar en tilsynelatende livløs person på ryggen. Bambusstokkene er beskrevet å være bundet til vedkommendes kropp.

Dette antas å være Nerid, men vedkommendes ansikt var dekket med en motorsykkelhjelm.

TV 2 har ikke sett videoen, men den er beskrevet i flere politirapporter.

Ett døgn etterpå gjorde Ogu opp regningen og sjekket ut av pensjonatet før han kjørte sin vei på motorsykkel.

Den 22. januar var en mann på vei ut i jungelen utenfor Vang Vieng. Han skulle hugge ved da han ble han oppmerksom på en bag. Da han nærmet seg denne, kjente han en intens lukt.

FUNN: Nerids dokumenter og gjenstander ble funnet i jungelen. Foto: Privat

Mannen dro tilbake til landsbyen han kom fra og varslet lokale politimyndigheter.

Først to dager etter funnet, den 24. januar, er det rapportert at kriminalteknikere ankom åstedet for å gjøre sine undersøkelser.

Fant store skader

Både norsk politi og Høiness' familie har en oppfatning av at drapet skjedde på pensjonatet, men basert på dokumentene fra politiet i Laos er det ikke skrevet en rapport om åstedsundersøkelser på rom 306.

Under obduksjonen konstaterte rettsmedisinerne at kroppen var sterkt preget av at den hadde ligget ute i den varme jungelen. Patologene klarte ikke å fastslå dødsårsaken, men Nerid var påført store skader.

Strupehodet var ødelagt. De fant også skader som må ha blitt påført uker før hun døde.

For Nerids mor, Ellen Høiness, er usikkerhet knyttet til datterens død vanskelig å håndtere.

– Jeg trenger å få vite hva som skjedde med barnet mitt, sier hun og fortsetter:

– Jeg har mange vonde tanker, men jeg har ingen svar.

Håper på pågripelse

Hennes største frykt er at datteren led før hun døde.

– Det er det jeg sliter mest med. Da hun døde, håpet jeg at det i det minste skyldtes en ulykke. Når jeg fikk vite at hun ble drept, klamret jeg meg til håpet om at det gikk fort. Det gjør jeg fortsatt.

For Høiness vil det bety veldig mye hvis Hiroyuki Ogu, som er etterlyst av Interpol, blir pågrepet.

– Om oppmerksomhet rundt Nerids sak kan føre til en pågripelse og samtidig forhindre at en annen mor i fremtiden slipper å oppleve det jeg har vært med på det, så er det verdt det.

– Ingen mødre skal måtte gå gjennom mareritt som dette, sier hun.