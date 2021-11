– Vi forsøkte å ringe da han ikke dukket opp på trening

Om to dager skal Tarik Elyounoussi og hans Shonan Bellmare spille en uhyre viktig kamp i bunnstriden mot Mushaga Bakenga og Tokushima Vortis.

Men for Shonan Bellmare har oppgjøret havnet i andre rekke etter sjokkmeldingen de mottok denne uka, om at deres brasilianske lagkamerat Riuler de Oliveira Faustino var død.

23-åringen, som satt ved siden av Elyounoussi i garderoben, dukket plutselig ikke opp på trening tirsdag.

– Vi prøvde å ringe ham, men fikk ikke svar. Klubben sendte noen for å sjekke i leiligheten hans, og da lå han i senga og pustet ikke. Han hadde fått hjertestans i løpet av natta. Han var 23 år og bodde alene her, med et barn i Brasil på fem år. Det har vært veldig sjokkerende for oss alle, sier en preget Elyounoussi.

Etter kampen mot Vortis på lørdag skal hele Shonan Bellmare på syning dagen etter, for å ta farvel med lagkameraten.

– Han var en kjempefin og glad fyr, som har sittet ved siden av meg i garderoben. På treningene har han vært veldig aktiv, selv om han ikke spilte så mye. Og nå skal vi si hadet på søndag før kista sendes til foreldrene hans i Brasil. Det har ikke sunket inn ennå, sier Elyounoussi.

Mange tanker

Hele laget hadde fri mandag etter å ha vunnet 2-0 i helga. Den avdøde brasilianeren var ikke på banen eller benken i den kampen.

– Han var maks uheldig. Om dette hadde skjedd på trening eller ute blant folk ville han trolig overlevd. Alene i leiligheten var det ingen der for å hjelpe til. Det er mange tanker som surrer oppe i hodet nå, hvordan en 23-åring kan dø sånn uten videre.

– Hvordan blir det å spille en så viktig kamp til helga etter det som har skjedd?

KAPTEINEN MÅTTE LEGGE OPP: I AIK opplevde Tarik Elyounoussi at lagkamerat Nils-Eric Johansson måtte legge opp på dagen etter at det ble avdekket en hjertefeil på en rutinekontroll. Foto: CHRISTINE OLSSON

– Som treneren vår sier, vi må omstille oss og mobilere. Vi har årets viktigste kamp om et par dager. Timingen kunne ikke vært verre, men vi har ikke noe valg. Vi må prøve å samle mest mulig energi, og bruke den til noe positivt, at vi skal vinne for ham. Det har vært veldig tøffe dager, sier Elyounoussi.

Selv var han gjennom grundige hjertescreeninger da han spilte i Tyskland, og i AIK opplevde han at kaptein Nils-Eric Johansson måtte legge opp på dagen i 2018 da det ble oppdaget en hjertefeil under en rutinemessig kontroll. Johansson var da 38 år gammel.

– Han fikk beskjed om at det ville være risikabelt å fortsette og at han kunne få hjertestans. Dette skjedde altså før sesongen vi vant SM-gull. Han fikk heldigvis være med på feiringen. Poenget er at man bør sjekkes før hver sesong. Og det har vi ikke blitt i Japan. Det er også slike ting man begynner å tenke på når noe så tragisk skjer, sier Elyounoussi.

Utelukker ikke retur til Norge

Nå gjenstår to kamper av serien i Japan, der Shonan Bellmare for øyeblikket ligger godt an til å holde plassen. De er tre poeng foran sine to nedrykksrivaler og har langt bedre målforskjell.

Så fort sesongen er ferdigspilt reiser familien Elyounoussi hjem til Norge på etterlengtet ferie.

– Vi gleder oss veldig til det. Det har vært et langt år, og vi har fått en unge her også. Han er seks måneder når vi skal hjem, og ingen der hjemme har sett ham. Så det blir fint, sier han.

Elyounoussi blir 34 år i februar, og er usikker på hva som skjer framover.

– Vi trives veldig godt i Japan. Det er et kjempeland å bo i tross koronatider. Det har vært interesse fra andre klubber her borte også, men ingenting konkret ennå. Vi får se hva vi lander på, om det blir tilbake hit, et annet sted eller til Norge.

– Eliteserien 2022?

– Jeg utelukker ingenting. Vi er åpne for alt, sier Elyounoussi.