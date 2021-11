Kraftig økning i antall meldinger om mens-forstyrrelser etter koronavaksine

Legemiddelverket har nå behandlet 1964 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. Det er 560 flere enn for to uker siden.

TV 2 har kartlagt hvordan 200 kvinner har opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Mens noen har opplevd å miste menstruasjonen helt, har andre opplevd langvarige blødninger som varer i måneder.

11. november hadde Statens legemiddelverk behandlet 1404 meldinger. Nå, to uker senere, er tallet oppe i 1964. Majoriteten av meldingene kommer fra kvinner i fertil alder.

Av alle meldingene som har blitt behandlet, er 145 klassifisert som alvorlige. Definisjonen på en alvorlig bivirkning er alt fra sykehusinnleggelse til at det har påvirket kvinnen mye.

- I flere av disse er det ikke menstruasjonsforstyrrelsen, men andre plager som er meldt samtidig, som gjør at meldingen samlet sett klassifiseres som alvorlig, skriver Ingrid Aas, overlege i Legemiddelverket i en pressemelding.

Uventede blødninger etter overgangsalder

Statens Legemiddelverk publiserer en ny rapport hver andre uke med oppdaterte bivirkningstall knyttet til koronavaksinen. Totalt har de nå mottatt 42 537 slike meldinger om mistenkte bivirkninger.

– I tillegg har vi fått 124 meldinger om kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 119 av disse er klassifisert som alvorlige, skriver Statens Legemiddelverk i rapporten.

Alle underlivsblødninger etter overgangsalder klassifiseres automatisk som alvorlig.

Regjeringen ønsker at alle under 65 skal få tilbud om en tredje vaksinedose, og FHI undersøker hvilke grupper dette skal gjelde.

– Vi vet foreløpig ikke om kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser ved første eller andre dose, har økt risiko for å oppleve dette igjen ved en tredje dose eller oppfriskningsdose, skriver Statens Legemiddelverk.

Kartlegger blødningsmønstre

På bakgrunn av antallet bivirkningsmeldinger, besluttet FHI å kartlegge blødningsmønstrene til 60.000 kvinner.

Dette gjør de for å få sikre svar på om menstruasjonsforstyrrelsene skyldes vaksinen.

FHI har sagt til TV 2 at de ikke utelukker en sammenheng. De har ingen holdepunkter for at koronavaksinen påvirker fertilitet eller fører til permanente endringer hos kvinner.

Saken oppdateres!