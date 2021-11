Røk ut av LEGO Masters – så fikk de en uventet beskjed

Det nærmer seg finalen i LEGO Masters, og alle parene som nå står igjen har tidligere vært i toppen i en av de tidligere konkurransene.

Til tross for at samtlige hadde gjort det godt tidligere, så kjente deltakerne på presset. Bygg raste sammen, «gullklossen» ble brukt, og paret som ble sendt hjem røk grunnet kun små detaljer.



Men denne uken kom også den største tvisten så langt.

Mest imponerende så langt

I ukens utslagskonkurranse skulle deltakerne bygge et byggverk som hang i løse luften, kun ved hjelp av én metalltråd og én starter-klosse.

Flere av deltakerne fant ukens oppgave utfordrende. Derfor valgte Gregor og Are, som havnet i bunn to sist uke, å bruke den såkalte «gullklossen» som de hadde vunnet i første konkurranse. Denne garanterte dem videre til neste runde.

Da brikkemester Erik Legernes (50) vurderte flyet de har bygget, beskriver han det som et «aerodynamisk mesterverk» – og kunne fortelle at det ikke hadde vært nødvendig for dem å bruke gullklossen.

– Men gratulerer, dere er sikret en plass inn i kvartfinalen!, skryter programleder Erik Solbakken (36).

Et annet par som fryktet elimineringen denne uken var «tvillingene fra Sveio», Ole Jakob og Øyvind. Med kun to og en halv time igjen av de opprinnelige åtte, falt byggverket deres i bakken og knuste i flere biter.

Selv om de innrømmet de var nære med å gi opp, bygget de opp igjen ørnen og fikk den ferdig innen tiden. Dette var brikkemester meget imponert over.

– Det var dødsdeilig å se at dere bare: «Dette skal vi klare», og fortsetter å bygge, skryter han.

– Og det at dere faktisk klarte det, er veldig imponerende. Det er virkelig et mesterverk i denne ørnen, konstaterer Legernes.

Parene som havnet på bunn etter brikkemesters vurdering var Bård og Reier, og Joakim og Ebbe. Og til tross for ekstra tid, som de vant etter episodens utfordring, og en usedvanlig kreativ funksjon, var det Bård og Reier som måtte forlate LEGO Masters.

Hårete mål

Da TV 2 ringer Bård og Reier, er de sikker i sin sak om hva som gjorde at de dessverre havnet helt på bunn denne gangen.

– Vi satt oss et hårete mål med at vi skulle bygge noe som veide 11 kg. Det var det tyngste av alle byggverkene. Jeg tror ikke noen, noen gang i LEGO Masters historie, har gjort noe lignende, forteller Bård til TV 2 over telefon.

– Det var ikke det at byggverket ikke var bra nok, eller at ideen ikke var god nok. Men tiden ble fort knapp, fortsetter han.

IKKE FERDIG: Bård og Reier ble ikke ferdig med byggverket, og måtte derfor de forlate konkurransen – trodde de. Foto: LEGO Masters/TV 2

Dette var til tross for at deltakerne vant kveldens første utfordring, som var å bygge det høyeste byggverket. Denne seieren ga dem 30 minutter ekstra byggetid i hovedkonkurransen.

– Hadde vi hatt en halvtime til, da hadde vi klart det, legger Bård til.

Reier sier seg enig i dette, men mener også byggverket i seg selv gjorde det vanskelig for dem.

– Vi bygget for stort. Om vi hadde løst ideen med en mindre modell, så hadde vi kommet i havn, forklarer han til TV 2 over telefon.

– Brikkemester hadde kritisert flere gjennom programmet når byggverk ikke ble ferdig, og det dømte han oss på denne gangen. Det skulle vært flere detaljer, og vi feilberegnet hvor lang tid det ville ta å bygge noe så stort rett og slett, forsetter han.

– Hæ? Er det sant?!

Opplevelsen på LEGO Masters beskrev de derimot som helt fantastisk

– Det var en fest å være med, forklarer Bård.

– Det å kunne stå i timesvis å bygge LEGO i stedet for å være på jobb har vært utrolig gøy. I tillegg til å utfordre seg selv i hobbyen vår, forteller Reier.

Dette gjorde at den uventende beskjeden fra regi etter at duoen hadde blitt applaudert ut av studio veldig surrealistisk.

Da fikk de nemlig vite at de fikk en sjanse til i konkurransen.

– Hæ? Er det sant?!, svarer Bård med et stort smil i episoden, samtidig som Reier sitter ved siden av målløs.

Da TV 2 spør dem om hva tvisten er, er deltakerne nok så hemmelighetsfulle.

– I denne konkurransen kan alt skje. Så dere må bare sette dere ned ved skjermen neste uke, og se hva vi skal gjøre, forteller Bård.

– Hva som skjer videre kan vi ikke røpe. Men det kommer en tvist, forklarer Reier.

Hva som skjer får nemlig ikke seerne – eller de gjenværende deltakerne – vite før neste uke.

LEGO Masters ser du fredager kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.