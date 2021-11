– Hvis han er bodybuilder, er jeg superhelt

Calle Halfvarsson skuffet stort i skisporet forrige sesong. Han tror han har funnet forklaringen på det.

– Jeg ble litt for tung i fjor. Jeg trente for mye styrke. Det ble nesten som en bodybuilderkropp, selv om jeg ikke er i nærheten av å være like store som dem. Men jeg passer på å spise veldig mye mat, sier Halfvarsson.

Svenskenes skidronning Frida Karlsson overhørte TV 2s intervju.

– Har du en bodybuilder-kropp, undret Karlsson.

– Hvis han er bodybuilder, hva er du da?

– Da er jeg superhelt, sier Karlsson.

Hun viste fin form i Sverige forrige helg, men nå er konkurransen en helt annen. Nærmere bestemt Therese Johaug. Karlsson føler seg klar, og forteller at løpene forrige helg ga selvtillit.

– Jeg kan senke skuldrene og pusse på detaljene. Jeg skal ta det steg for steg mot OL, sier Karlsson.

– Hvor trygg er du på at du kan ta Johaug?

– I OL skal jeg være raskest. Da skal jeg gå for det, sier Karlsson.