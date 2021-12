Blummenfelt vurderer å bytte idrett: – Fristende å bli god i noe annet

Verdens beste triatlet, Kristian Blummenfelt, er ikke redd for å tenke stort. Men selv for ham, har året 2021 overgått alle forventninger.

Først ble han olympisk mester i Tokyo, så ble han verdensmester i Canada. Noen måneder senere prøvde han seg på Ironman for første gang, og smadret verdensrekorden i debuten.

– Året har vært nesten helt perfekt. Det har vært akkurat slik jeg har drømt om at det skulle bli, sier bergenseren.

Vurderer å bli syklist

Neste sesong skal han nå nye milepæler. Først skal prøve å bli verdensmester på Ironman, deretter bli den første i verden til å fullføre langdistansen på under syv timer i et spektakulært verdensrekordforsøk.

Når 2022 er over er planen igjen å gå tilbake til den olympiske distansen og bli olympisk mester igjen.

HABIL SYKLIST: Kristian Blummenfelt (i hvitt) tilbringer mye tid på sykkelsetet i løpet av et år. Foto: Lise Åserud

Men etter OL i Paris i 2024, kan triatloneventyret være slutt. Blummenfelt har nemlig begynt å vurdere om han da skal begynne med en annen idrett: Landeveissykling.

– Det hadde vært gøy, men ingenting er bestemt ennå, sier 27-åringen.

Fristes av Tour de France

Etter den spektakulære verdensrekorden på Ironman i Cozumel, Mexico, begynte ryktene om et karrierebytte å bli spredd på internett.

Ryktets avsender var den belgiske proffsyklisten Victor Campenaerts, som sa følgende i et intervju med Sporza:

– I 2023 vil han bli tatt inn i et WorldTour-lag på lærlingkontrakt, slik at han kan få prøve seg i noen ritt. I 2024 skal han forsvare OL-gullet sitt i triatlon, men etter det kommer han til å skifte til sykling for å konkurrere på det høyeste nivået der.

BEKJENT: Victor Campenaerts møtte Kristian Blummenfelt og de andre norske triatletene for første gang under en treningsleir i Sierra Nevada i 2018. Foto: FABRICE COFFRINI

Disse detaljene hadde han visstnok fått fra Kristian Blummenfelts trener, Olav Aleksander Bu, som også har hjulpet belgieren til å bli en bedre syklist.

Gjennom ham har de to møttes tidligere.

– Stemmer dette, Blummenfelt?

– Nei, altså, det er ikke helt bestemt ennå. Men det er fristende å bruke ti år på å bli god i noe annet. Sykling er et kult konkurransekonsept, spesielt Tour de France, sier triatleten.

Dette mener Kaggestad

TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, mener Blummenfelt har gode forutsetninger for å bli en toppsyklist.

– Vi ser en tendens til at det kommer ryttere fra andre idretter til sykkelsporten, og med hans bakgrunn vil overgangen ikke for voldsom. Han har syklet mye, har en rå innstilling og en ekstrem utholdenhetsbase, sier den tidligere proffsyklisten.

POSITIV: Mads Kaggestad tror Kristian Blummenfelt kan bli en god syklist. Foto: Erik Edland / TV 2

Han trekker frem australske Cameron Wurf som et eksempel på at triatleter kan bli syklister. Triatleten har vært en del av storlaget Ineos Grenadiers for å være hjelperytter for dem, samtidig som han driver med triatlon.

– Og han har langt dårligere kapasitet. Å bli proffsyklist ville vært en kul avslutning på karrieren for Blummenfelt. Og jeg tror det et mulig å kombinere det med videre satsing på triatlon, sier Kaggestad.

– Nåløyet er ikke så trangt

Selv har ikke Blummenfelt lagt en detaljert karriereplan etter OL i 2024. Om han vil fortsette med triatlon på fulltid, kombinere satsingen på to idretter eller bli en ren proffsyklist, har han ikke bestemt seg for.

Men han har tenkt på hvordan et liv som proffsyklist vil være.

– Jeg tror det finnes gode muligheter i den idretten. Det er jo rundt 200 syklister som sykler Tour de France hvert år, så nåløyet er ikke så trangt. I tillegg er det mange andre ritt, så mange har fått en mulighet til å kjøre de største, sier Blummenfelt.

– Har profesjonelle sykkellag vist interesse allerede?

– Jeg må vise at jeg kan sykle ritt først. Det tar nok litt tid å tilpasse seg, men jeg tror jeg har muligheter til å få plass på et lag, sier han.

Uno-X er nysgjerrige

Det tror Kaggestad også. Ettersom sykkellagene er finansiert av utelukkende kommersielle krefter, tror han at Blummenfelts historie vil være interessant for mange å ta del i. Å ha en olympisk mester og en historisk god triatlet på laget, vil gi ekstra oppmerksomhet.

– Samtidig vil sykkelfabrikkene som sponser lagene være interessert i å selge sykler til triatleter. Med ham på laget, kan de nå et nytt marked, sier Kaggestad, og fortsetter:

– Om han hadde begynt med sykling, ville heller ikke resultatpresset vært så stort. De fleste ville hatt ham på laget for å ta del i historien, og fordi han er en unik utøver med mye kunnskap.

AMBISIØS: Kristian Blummenfelt er ikke redd for å sette seg hårete mål. Foto: Geir Olsen

Et lag som er nysgjerrig på utøveren Kristian Blummenfelt, er det norske sykkellaget Uno-X. Da ryktene om karrierebyttet nådde norske Twitter-feeder, var lagets sjef, Jens Haugland, snar med å invitere triatleten med på treningsleir.

– Det er litt for tidlig å si om han kan bli en interessant syklist for oss, men vi vil gjerne ha ham og de andre triatletene med på treningsleir for å lære av dem. De er i besittelse av en kunnskap vi bør lytte til, sier Haugland, som er rask med å legge til:

– Og vi skal aldri avfeie noen med olympisk mester i triatlon og har en verdensrekord i Ironman!

Dette er utfordringene

De største utfordringene til Blummenfelt, dersom han bestemmer seg for å bli toppsyklist, er eksplosiviteten og teknikken på sykkelen, mener Kaggestad.

– I triatlon sykler man i mindre grupper, der det er mye mer plass. I sykling må han sitte tett i store felt og følge med på alle fartsøkningene der. Det vil bli et sjokk for ham i starten. I tillegg trår han veldig tungt med lav frekvens. Som syklist måtte han blitt smidigere, sier sykkeleksperten, og legger til:

– Men disse tingene kan han fikse, hvis han vil.

– Hva slags ryttertype har han forutsetninger for å bli?

– Jeg tror ikke han hadde gjort det bra på brostein, men han kunne prestert bra i etapperitt. Han mangler eksplosiviteten til å bli en god klatrer, men han kunne gjort det bra som en hjelperytter som tauer feltet og går i brudd, sier Kaggestad.