Kampen for rettferdighet

Da hun ringte hjem og sa hun hadde forelsket seg, forsto moren at noe var galt.

Nerid Høiness (30) dro fra Nøtterøy og ut i verden for å drive med sin store lidenskap.

– Jeg vil ha rettferdighet for barnet mitt. Og jeg kommer aldri til å gi meg, sier Ellen Høiness.

22 måneder har gått siden hennes eneste barn ble drept. Like lenge har hun kjempet en kamp for rettferdighet.

I Vårt Lille Land forteller hun sin historie. Hun ønsker at mannen som er anklaget for drapet skal bli tatt.

Moren synes det er vanskelig å forstå at han fortsatt er på frifot.

Ellen er redd andre kvinner i mellomtiden kan lide samme skjebne som hennes datter.

Dro til Asia

30 år gamle Nerid Høiness fra Bærum hadde bestemt seg for å satse på en yrkesvei innen yoga. Etter å ha utdannet seg til å bli yogainstruktør, dro hun høsten 2019 til den populære ferieøya Kho Phangan i Thailand.

PÅ MATTA: Nerid Høiness bestemte seg for å reise av Norge og drive med yoga. Foto: Privat

Der skulle Nerid jobbe som hjelpelærer på en yogaskole. Moren hennes var glad for at datteren hadde bestemt seg for å leve av yogaen.

– Jeg følte meg ganske trygg på at hun hadde funnet sin vei da. Jeg tenkte at dette blir bra, sier Ellen Høiness.

NÆRT FORHOLD: Mor og datter hadde tett kontakt før Nerid traff Hiro. Foto: Privat

Hun og datteren hadde et nært forhold, og de snakket vanligvis sammen flere ganger i uka.

Planen var å holde kontakten på sosiale medier gjennom høsten 2019.

Mor ble urolig

Kort tid etter at Nerid kom til den idylliske ferieøya i Thailand, endret kommunikasjonen seg mellom mor og datter.

Ellen husker at Nerid ble svært hektisk etter å ha truffet en japansk mann som heter Hiroyuki Ogu og gikk under kallenavnet Hiro.

Mor husker at hun følte noe var galt selv om Nerid tilsynelatende var glad.

– Hun ringte gledesstrålende og fortalte at hun hadde funnet den store kjærligheten, forteller Ellen.

Kjæresten Hiro var yogamester og et stort forbilde.

– Det var som hun forgudet ham og beskrev ham som sin mester, sier moren, som husker hvor urolig hun ble.

Mistet kontakten

Etter to og en halv ukes bekjentskap ville Nerid dra til ambassaden i Bangkok for å gifte seg med japaneren.

– Jeg har selv jobbet mange år i utenrikstjenesten og kunne fortelle henne at det var umulig, forteller Ellen.

KJÆRESTEN: Hiroyuki Ogu, som kalte seg for Hiro, fotografert av Nerid i Sørøst-Asia. Foto: Privat

Deretter mistet moren kontakten med datteren. Nerid svarte ikke på telefon, instagram eller facebook.

– Jeg visste at noe var galt. Jeg var fra meg av bekymring. Ukene gikk, og hun kom ikke hjem til jul som avtalt. Det endte med at jeg gikk til politiet i Tønsberg og meldte henne savnet, forteller moren.

Ved nyttårstider fikk Ellen imidlertid et lite livstegn fra datteren i form av en sms der det sto «Godt nyttår. Glad i deg».

Det beroliget moren, som feiret nyttår hjemme på Nøtterøy.

Enormt sjokk

Det Ellen ikke visste var at Nerid og Hiro var i ferd med å ta seg over grensen fra Thailand til Laos.

GA LIVSTEGN: Moren var svært bekymret for Nerid, men ble lettet da hun fikk et livstegn rundt nyttår. Foto: Privat

I begynnelsen av januar 2020 tok de inn på et gjestehus i den lille byen Vang Vieng, som er et velkjent samlingssted for backpackere fra hele verden.

Den 24. januar i 2020 ringte telefonen til Ellen. I andre enden fortalte presten at Nerid var funnet drept i Laos. Hun ble funnet i jungelen.

– Sjokket var enormt. Jeg husker jeg klamret meg til at det måtte ha skjedd en ulykke, forteller Ellen.

Saken ble etterforsket av lokalt politi. Det tok ikke lang tid før de siktet kjæresten for overlagt drap. Han ble også internasjonalt etterlyst via Interpol.

ETTERLYST: Hiroyuki Ogu er etterlyst av politi verden over. Foto: Skjermdump

Nektet vaskepersonalet adgang

Norsk politi har mottatt etterforskningsrapporten fra politiet i Laos. Den inneholder referat av vitneavhør og beskrivelser av bevis som er sikret i etterforskningen.

– Vårt inntrykk er at politiet i Laos har gjennomført en vanlig politietterforskning som ledet frem til etterlysningen av den antatte gjerningsmannen, sier kriminalsjef Knut Erik Ågrav hos politiet i Tønsberg.

KRIMINALSJEF: Knut Erik Ågrav og politiet i Tønsberg har ansvar for å følge opp de etterlatte. Foto: Simen Askjer / TV 2

Politiet i Laos har gjort en rekke vitneavhør i saken.

Personalet på gjestehuset i Vang Vieng skal ha fortalt at Nerid og kjæresten Hiro sjekket inn sammen, men at Nerid forsvant etter noen dager.

Det var bare Hiro som gikk inn og ut. Han nektet vaskepersonalet adgang til hotellrommet. Vitner forteller at han på et tidspunkt ankom hotellet med flere bambusstenger som han tok med seg opp på rommet.

Et viktig bevis

Det sentrale beviset mot japaneren knytter seg til et videoopptak fra den 19. januar 2020.

Et overvåkningskamera på hotellet skal vise hvordan Hiroyuki Ogu i grålysningen bærer en tilsynelatende livløs person ut fra hotellrommet.

Personen var bundet til bambusstenger og var iført en motorsykkelhjelm.

Få dager senere ble liket av Nerid funnet i jungelen av en bonde som var ute for å sanke ved.

Eiendeler som bankkort og reisedokumenter lå i umiddelbar nærhet.

Nerids kiste ble fraktet hjem til Norge i februar 2020. Liket ble obdusert på Rikshospitalet.

Fant eldre skader

Rettsmedisinerne konstaterte at kroppen var sterkt preget av at den hadde ligget ute i den varme jungelen. Patologene klarte ikke å fastslå dødsårsaken, men Nerid var påført store skader, ifølge obduksjonsrapporten.

Strupehodet var ødelagt. De fant også skader som må ha blitt påført uker før hun døde, blant annet et delvis tilhelet brudd i brystbenet.

For moren er det en stor belastning ikke å ha fått klarhet i hendelsesforløpet rundt datterens død.

VIL HA SVAR: Ellen Høiness fortviler over at mannen som er siktet for å ha drept datteren hans fortsatt er på frifot. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg trenger å få vite hva som skjedde med barnet mitt, sier hun og fortsetter:

– Jeg har mange vonde tanker, men jeg har ingen svar.

For Ellen har fortvilelsen over datterens død vært altoverskyggende. Sorgen har preget hverdagen i nær to år.

Vil ha rettferdighet

Politiet i Tønsberg har fått jobben med å følge opp de pårørende hjemme i Norge.

Kriminalsjef Ågrav håper at den internasjonale etterlysningen vil føre til en pågripelse.

– Norsk politi har ikke politimyndighet i Thailand, Kambodsja eller Laos. Prinsippet er jo at det er politiet i landet der det straffbare har skjedd som er ansvarlige for å etterforske. Vi har en utplassert sambandsmann som jobber for norsk politi i de områdene, som samarbeider med det lokale politiet, sier han.

Den antatte drapsmannen går tilsynelatende fritt rundt i områder hvor tusenvis av nordmenn ferierer hvert år. Det bekymrer Nerids etterlatte.

– Det viktigste er å få vite sannheten om hva som skjedde med Nerid. Den mistenkte må komme i en rettssal og fortelle sannferdig hva som har skjedd, uansett hva det er. Og så ønsker jeg at han skal få den straffen som han skal ha, hvis han er skyldig, sier onkelen Per Reidar Høiness.

Nerids mor har lovet seg selv at hun skal gjøre alt hun kan for at den mistenkte blir pågrepet.

– Man kan ikke sparke og slå og kvele ihjel mitt barn, og så bare gå videre som om ingenting har skjedd. Det kommer jeg aldri til å finne meg i. Den skyldige må tas og stå til ansvar for det han har gjort. Nerid fortjener rettferdighet, avslutter moren.