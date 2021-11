Ole Henrik er politiets viktigste spor: Har du sett passet hans?

– Vi ønsker å komme i kontakt med alle som har vært i befatning med passet, uavhengig av variant og egen rolle, sier politiadvokat Gjermund Hanssen.

I tillegg ber han om opplysninger fra alle som har vært borti en e-post og et telefonnummer:

ohgolf@mail.com

+47 40745668

– Målet er å kartlegge alle som har kjøpt denne identiteten. Blant dem må våre gjerningsmenn være, sier Hanssen.

Hentet av Kripos

6. desember 2018: Etter å ha deltatt på en konferanse i Finland lander Ole Henrik Golf (32) på Oslo lufthavn.

STÅR FREM: Etter ønske fra politiet har Ole Henrik Golf gått med på at hans identitet offentliggjøres. Foto: Åsted Norge / TV 2

I fem uker har Anne-Elisabeth Hagen (68) vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog. Like lenge har politiet i all hemmelighet fulgt med på og avlyttet Golf.

På dette tidspunktet mener politiet at noen har kidnappet den 68 år gamle kvinnen i et forsøk på å presse hennes ektemann Tom Hagen (71) til å betale løsepenger, nærmere bestemt ni millioner euro i kryptovaluta.

ANTATT DREPT: Anne-Elisabeth Hagen (68) ble meldt savnet av ektemannen Tom Hagen 31. oktober 2018. I dag er ektemannen drapssiktet. Foto: Privat

Etterforskningen har avdekket at den som krever pengene, har opprettet kontoer på ulike kryptobørser ved hjelp av Golfs identitet.

På Oslo lufthavn blir Golf tatt inn til avhør. Raskt blir hovedteorien at noen har misbrukt identiteten hans. Tre år senere har politiet sjekket han helt ut av saken.

– Jeg har fått brev i etterkant om at mobilen har vært avlyttet av Kripos, men de har bare gjort jobben sin. Det er helt naturlig når mitt navn er det første som dukker opp på en kryptokonto, sier Golf i et intervju med Åsted Norge.

Hele intervjuet og flere detaljer får du på «Åsted Norge» på TV 2 klokken 21.40 mandag.

Derfor sa han ja

Golf har tidligere latt seg intervjue av TV 2, men den gang anonymt. I intervjuet åpnet han for at han kanskje ikke er tilfeldig utvalgt av gjerningspersonene.

Han har vært inne til flere avhør i saken – senest i mars i år.

– Det viktigste nå er at saken blir løst. Det er derfor jeg nå har sagt ja til å stå frem med identiteten i håp om at det skal hjelpe saken, sier han til Åsted Norge.

KOPI: Dette passet er ikke lenger gyldig, og Ole Henrik Golf har selv det fysiske eksemplaret av dette passet. Foto: Politiet

Årsaken til at Golfs identitet gir politiet håp om en løsning, er etterforskningen av det såkalte «kryptosporet».

Da Tom Hagen kom hjem, fant han ifølge egen forklaring et trusselbrev med krav om å betale løsepenger i kryptovalutaen monero.

I tillegg kunne han betale småbeløp i kryptovalutaen bitcoin for å kommunisere med motparten. Videre er en tredje kryptovaluta, dash, brukt til å veksle til seg bitcoin.

Og her Golfs pass kommer inn: Det er brukt til å opprette bitcoin-kontoen som gjerningspersonene har benyttet til kommunikasjon med Hagen.

Det mørke nettet

Foreløpig har politiet lykkes med å identifisere tre anledninger der Golfs pass, som er utstedt i april 2013, er solgt på det mørke nettet:

Hansa Market den 14. januar 2016

Dream Market den 26. desember 2017

Ukjent markedsplass på det mørke nettet den 7. juni 2018

En måned etter det siste salget politiet kjenner til, oppretter noen e-postadressen ohgolf@mail.com. Samtidig, i tidsrommet mellom 7. og 9. juli i 2018, brukes e-posten til å registrere kontoer på vekslingsbørsene KuCoin, Binance og Huobi.

Telefonnummeret som gjerningspersonene har oppgitt, +47 40745668, er ikke Golfs egentlige nummer. Nummeret lå ute til salgs som et kontantkortnummer fra 2017, men politiet mener at det aldri faktisk ble solgt.

I tillegg er Golfs forretningsadresse i Mandal benyttet: Store Elvegate 16A.

Politiet, Lørenskog. 27 oktober. Politiadvokat Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt. FOTO: Jonas Been Henriksen Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Videre vet politiet at identiteten er brukt til å opprette 8-10 e-postadresser og 10-12 telefonabonnementer som ikke er brukt i Hagen-saken.

– Her kan det åpenbart være mørketall, og det er noe av årsaken til at vi nå velger å gå offentlig ut, sier politiadvokat Hanssen.

Dersom politiet klarer å kartlegge alle som har vært i besittelse av identiteten, må gjerningspersonene i Hagen-saken nødvendigvis være blant navnene, mener politiet.

Etterforskningen har avdekket at identiteten er solgt både enkeltvis og som del av id-pakker med flere identiteter.

Selve passet har imidlertid aldri vært stjålet, forteller Golf. Det er en kopi av passet som har vært solgt.

– Hvordan har passet ditt havnet i hendene på kriminelle?

– Det kan ha vært på Interrail rundt om i Europa, jeg har også vært i Asia og reist. Ofte blir man bedt på hostel og lignende om å kopiere passet sitt. Er det noe jeg vet som det er enkelt å hacke, så er det kopimaskiner, sier Golf.

Tre grupper

Etterlysning av personer som kan ha opplysninger om passet, e-postadressen eller telefonnummeret, er ifølge politiet rettet mot tre grupper:

Selgere: Personer som har solgt eller delt identiteten med andre, og som dermed kan hjelpe til med å kartlegge kjøpere.

Personer som har solgt eller delt identiteten med andre, og som dermed kan hjelpe til med å kartlegge kjøpere. Kjøpere: Personer som har kjøpt eller mottatt identiteten på en annen måte. Politiet presiserer at de ikke trenger å vite at de har vært i befatning med passet, ettersom det også er solgt som del av større ID-pakker.

Personer som har kjøpt eller mottatt identiteten på en annen måte. Politiet presiserer at de ikke trenger å vite at de har vært i befatning med passet, ettersom det også er solgt som del av større ID-pakker. Butikker/andre: Fordi identiteten kan være brukt til bestillinger eller kjøp i butikker, nettbutikker, teleselskaper eller lignende, oppfordrer politiet til å gjøre søk i egne registre etter Golfs identitet.

– Det vil ha særlig stor interesse om e-posten og telefonnummeret er brukt samtidig, sier Hanssen til Åsted Norge.

– Skal ikke straffes

Politiet gir også en form for amnesti til dem som har har kjøpt eller solgt identiteten. De understreker at det ikke i seg selv er straffbart å være i besittelse av den.

– Politiet forfølger her et sentralt spor i en svært alvorlig sak, og vårt fokus er ikke å straffeforfølge de som måtte ta kontakt med politiet. Mange av forholdene vil antagelig også kunne være foreldet, sier Hanssen.

HOVEDSETET: Etterforskningen av Lørenskog-saken ledes av Øst politidistrikt fra politihuset på Lørenskog. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han sammenligner et ID-tyveri i Hagen-saken med en person som begår et mindre alvorlig lovbrudd og samtidig er vitne til et drap.

– Til illustrasjon er alle saker hvor det hittil har vært mistanke om straffbar bruk av identiteten, blitt henlagt eller avgjort med påtaleunnlatelse, sier påtalelederen.

DRAPSSIKTET: Tom Hagen (71) har hele tiden nektet enhver befatning med konas forsvinning. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet påpeker samtidig at noen kan ha solgt eller delt Golfs identitet videre til noen uten å vite hva den skulle brukes til.

For dem beskriver politiet dette som «en gylden anledning til å bistå politiet og til å sjekke seg selv ut av saken».

– Alle som har hatt befatning med identiteten, må påregne å bli kontaktet av politiet i anledning saken, så her har man muligheten til å være i forkant og selv melde seg for politiet, sier Hanssen.

Politiet: Derfor ventet vi

For en måned siden kunne TV 2 fortelle at Kripos hadde sendt ut en lignende etterlysning internt i hele politinorge.

Noen uker senere ønsket ikke Hanssen å svare på om den interne etterlysningen hadde gitt resultater, men nå røper han at de har funnet tre-fire norske straffesaker der identiteten er brukt.

Overfor Åsted Norge forklarer Hanssen hvorfor de ikke tidligere har gått ut med Golfs identitet, som de altså har vært kjent med i mer enn tre år.

– Vi har hatt noen etterforskningsskritt vi har ønsket å utføre før offentliggjøring. De resultatene vi har fått, har ført til at vi nå kan spisse etterlysningen og den videre etterforskningen inn mot kopien av dette passet og det aktuelle telefonnummeret, sier han.

Fremdeles er Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap. Han har hele tiden nektet enhver befatning med konas forsvinning.

Mellom 20 og 30 politifolk i Øst politidistrikt og Kripos etterforsker fortsatt saken for fullt mer enn tre år etter forsvinningen. Politiet har varslet at etterforskningen vil fortsette inn i 2022.