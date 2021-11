Staysman er ute av Norges nye Megahit

Lørdag kveld skal seks norske artister fremføre seks nye låter under andre program av Norges nye Megahit. Forrige uke nådde Helene Olafsen målet med å lage en ny megahit.



Låten hennes «Ludvig Daae» har fått over 600.000 avspillinger på Spotify i løpet av én uke. Den ble laget med artist og mentor Stian «Staysman» Thorbjørnsen, og produsent Erik Smaaland.

– Jeg er bare så utrolig stolt av Helene. Nummer 1 er så sykt, sier Staysman til TV 2.

Selv om det ble en knallstart for Staysman, blir han ikke lenger å se i programmet. Staysman skal ut på en planlagt turné, og nå skal kompisen Petter Katastrofe ta over stafettpinnen.

I videoen øverst i saken forteller Staysman mer om exiten, og kommer samtidig med en avsløring.

Petter «Katastrofe» tar over stafettpinnen til Staysman. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er konserter som står i veien, dessverre. Min gode venn Petter Katastrofe er riktignok en kar med mer enn nok kompetanse til å ta over, sier Staysman.

Denne uken har Petter Katastrofe vært mentor for Maria Stavang, låten de har laget heter «Maria Maria».

Trill terningen på ukens låter

Gi seg på topp

Selv om Staysman kun fikk vært med i ett program, så er det ingen tvil om han synes det hadde vært gøy å være med på flere.

– Det hadde vært veldig stas å være med på flere program, men man kan liksom ikke avlyse konserter etter 500 dager med et nedstengt samfunn, samtidig som det føles jo litt fint å gi seg på topp.

Helene Olafsen får skryt for megahiten: – Helt rått!

Turneen har vært planlagt lenge, og planen har hele veien vært at han kun skal være med på ett program.

Oskar Westerlin blir også et nytt fjes

Forrige lørdag røk Odd-Magnus Williamson ut av konkurransen, og det ble kjent at influsenser, Oskar Westerlin, kommer inn som utfordrer. Oskar gjorde suksess på TikTok under pandemien, og ble et kjent fjes for mange unge. Det siste året har han også vært mye å se på VGTV sitt program, Spårtsklubben.

– Jeg har prøvd meg på å lage musikk tidligere, så da jeg fikk denne muligheten til å bli «coachet» av de beste i landet, så kunne jeg ikke si nei, forteller Westerlin.

I tillegg til Westerlin blir Caroline Berg Eriksen, Einar Nilsson, Helene Olafsen, Abubakar Hussain og Maria Stavang å se på scenen.

Se Norges nye Megahit lørdag 20:00 på TV 2 eller TV 2 Play.