Her blir det minus 35: – Endelig kommer kulden

Helgeværet viser at det blir kaldere i store deler av landet, mens snøen allerede er i ferd med å lave ned mange plasser.

– Bardufoss hadde 20 minusgrader natt til i dag, og temperaturen kan synke ned mot 25 minus det neste døgnet, forteller Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog hos StormGeo til TV 2.

Enda kaldere blir det på Finnmarksvidda som får ned mot minus 35 grader.

Per Edvard Johnsen ved Nedre Mollisjok fjellstue i Karasjok har 32 minus utenfor døren torsdag ettermiddag.

– Endelig kom kulden. Det har vært så mildt lenge og nå fryser heldigvis elvene til is. Da blir det trygt å kjøre snøscooter, forteller Per Edvard Johnsen.

– Det høres kaldt ut?

– Nei da. Det er slik det skal være på denne tiden, forteller han.

NORMALT: Slik skal en ekte vinter være, sier Per Edvard Johnsen i Karasjok. Foto: Mollisjok Fjellstue

I Bodø skal det spilles gruppespill i Conference League mot «CSK Sofia» i minus seks grader torsdag kveld.

Det blir garantert en kald fornøyelse spesielt for spillerne som forlot den bulgarske hovedstaden i knallsol og åtte grader før de tok turen nord for Polarsirkelen.

Kaldere vær

I Molde laver snøen ned allerede torsdag ettermiddag, og det vil det fortsette å gjøre i store deler av Møre- og Romsdal og i Trøndelag det neste døgnet.

VINTER: Det snør tett i Molde sentrum torsdag ettermiddag, men det vil avta inn mot helgen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– De gode nyhetene er at dette vil gi seg i løpet av helgen, sier meteorolog Hansen.

I Troms og Finnmark vil det bli mye pent og kaldt vær på fredag, mens Nordland får enkelte snøbyger. Spitsbergen og Longyearbyen får halvskyet oppholdsvær, og litt kaldere – trolig ned mot 20 minusgrader og skiftende bris.

TETTE SNØBYGER: Slik ser det ut mot bryggene i Trondheim torsdag ettermiddag. Foto: Stein Roar Leite/ TV 2

Helgeværet

I Sør-Norge blir det tilskyende, men oppholdsvær. Denne værtypen vedvarer til helgen.





– Lørdag er for det meste skyet og utrygt for litt spredt snø, men søndag gradvis lettere vær med til dels pent på Vestlandet sør for Stad, forteller Hansen.

– Mandag er det et nytt lavtrykk inn mot Vestlandet fra nordvest med muligheter for kuling av skiftende retning med sludd og snø som går over til regn nær kysten. Østafjells blir det oppholdsvær med litt sol, fortsetter han.

På Østlandet blir det kaldt, med temperaturer ned mot 25 minusgrader i nordlige strøk.

IDYLL: Mjøsa bader i sol, men også her blir det kaldere de nærmeste dagene Foto: Olav T. Hustad Wold/ TV 2

Indre områder av Nord-Norge får stort sett pent og kaldt vær, mens kystområdene av Nordland og Troms får økende vind og enkelte snøbyger.

JULESTEMING: I Tromsø har også vinteren meldt sin ankomst. Foto: Daniel Berg Fosseng/ TV 2

– Troms og Finnmark får periodevis pent vær, men mandag er det økende muligheter for snøbyger i Troms. I Nordland blir det en mer skiftende skydekke og enkelte snøbyger. Fra mandag meldes det økende bygeaktiviteter, sier Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog hos StormGeo.

– Det blir også økende sør og sørvest vind i hele Nord-Norge og fra søndag kuling på utsatte steder. Kaldt, særlig i indre strøk av Troms og Finnmark med ned mot 35 minusgrader på de kaldeste stedene i helgen, sier Hansen.