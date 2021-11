Derfor kan bybane-kaoset bli katastrofalt for hele Bergen

– Selv om dette fremstår som et kaos og et sirkus med masse karikaturer, så er dette kjempealvorlig for hele byen, sier politisk redaktør Eirin Eikefjord i Bergens Tidende.

For resten av landet kan det kanskje virke merkelig og nesten komisk at et trasévalg for en bybane skal være det som kaster Norges nest største by ut i komplett kaos.

Fra innsiden er det ingen som ler.

Da Bergen bystyre onsdag valgte å stemme mot byrådets anbefaling om å la Bybanen gå over Bryggen og heller velge tunnel-alternativet mot Åsane, satte politikerne i gang en prosess som gjør at byen kan stå uten politisk ledelse den kommende tiden.

– Det er jo en parlamentarisk krisesituasjon. Det er kjempealvorlig. Man risikerer å havne i en situasjon der ingen vil styre denne byen, med mindre bystyre-flertallet snur i bybanesaken, sier politisk redaktør Eirin Eikefjord i Bergens Tidende.

Kan miste styring

Hvorfor er bybanevalget katastrofalt for Bergen? Jo, fordi byrådet og leder Roger Valhammer (Ap) gikk av etter at bystyret stemte mot hans Bryggen-alternativ.

I den andre politiske fløyen har Høyre-leder Harald Victor Hove et syltynt grunnlag for å danne nytt byråd.

Hvis ingen snur i bybane-saken, tror ikke BT-redaktør Frøy Gulbrandsen byen kan få en stabil politisk styring før neste kommunevalg om to år.

– Dette har satt Bergen ut i krise. Når byrådet nå går av, får man et nytt byråd som ikke har et fornuftig parlamentarisk grunnlag. Høyre må samarbeide med Rødt, og de er ikke enige om noe annet enn Bybanen, sier Gulbrandsen.

VANSKELIG: Bergen Høyre-leder Harald Victor Hove (H) får en stri tørn med å danne nytt byråd sammen med andre parti som kun deler hans syn i bybanesaken, og lite annet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Slik kan situasjonen løses

Den eneste kjappe løsningen, er at Rødt snur i saken og går for Bryggen-alternativet.

– De er ikke et parti som er veldig mottakelige for press, og det er ikke sikkert at de vil ta ansvar for situasjonen som byen har havnet i. Rødt er i en skvis, fordi alternativet deres er å støtte et høyrebyråd som de kun er enige med i én sak, nemlig tunnelspørsmålet. De er dypt uenige om all annen politikk, sier Eikefjord.

Bybane-valget har vært en hodepine for bergenspolitikerne i over 10 år. Bryggen-alternativet har vært støttet av fagfolk, fått lovnader om finansiering fra staten og blitt sett på som et realistisk gjennomførbart alternativ.

Når bystyret nå vedtok tunnel, med kun én stemme i overvekt, mener Eikefjord at all støtte nå kan ryke.

– Setter man alt dette i spill og går for tunnel, er man mange år tilbake i tid. Finansieringen er veldig uviss, både fordi man ikke er sikker på om staten vil betale så mye penger for det, og fordi man ikke har flertall i bystyret.

TRASÉ: Her på Bryggen ønsket byrådet at Bybanen skulle gå. Nå er alt usikkert, ettersom bystyret gikk imot deres anbefaling. Foto: Pål Schaathun / TV 2.

– Fremstår helt koko

Redaktørene sier bybane-kaoset kan forpurre hele byutviklingen.

De drar frem spørsmålene om hvordan man skal planlegge fremtidig kollektivtransport og hvordan man skal få biltrafikken vekk fra sentrum. I tillegg stjeler debatten oppmerksomhet fra en rekke andre saker som trenger påsyn for å drive Norges nest største by.

– Hvordan tror du Bergen fremstår for resten av landet nå?

– Jeg tror de fremstår helt koko. De fremstår som en parodi på seg selv igjen, og det er veldig trist at politikerne roter det slik til i denne saken at Bergen fremstår som en karikatur, sier Eikefjord.

Mener politikerne må gjøre dette

Gulbrandsen mener bergenspolitikerne må gå sammen og finne ut hvordan de skal ta byen ut av denne pågående krisen.

– Dette må de finne ut av. Det er deres ansvar å ta oss ut av dette, og ingen kan velge å trekke seg vekk fra det. Det er en forpliktelse overfor oss andre, sier hun.

IKKE OVERRASKET: Monica Mæland var byrådsleder i 2012, og prøvde også den gang å få Bybanen over Bryggen. Motbøren var massiv, også den gang. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Mæland ikke overrasket

En av dem som kjenner godt til bybane-konflikten, er Monica Mæland (H).

Hun var byrådsleder i Bergen for 11 år siden, og møtte også massiv motbør da hun ville ha bybane over Bryggen i 2012.

At avstemningen onsdag endte med knapt flertall for tunnel, kom ikke som noen overraskelse på henne.

– Det ble jo som alle lenge har forventet. Jeg mener det er et stort alvor i at byrådspartiene ikke har forsøkt å få til en løsning med et bredere flertall, men nå går av og forsøker å «true» på plass et vedtak i en sak hvor alle har jobbet lenge og grundig med sine standpunkt. De respekterer altså ikke flertallet, sier hun og legger til:

– Bergen fortjener bedre!

– En tunnel skal vi klare

STØTTER: Høyre-mann Peter Christian Frølich mener bergenspolitikerne har gjort rett vedtak. Foto: Høyre

En som derimot mener bypolitikerne har valgt rett, er Høyremann, bergenser og nåværende leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Peter Christian Frølich.

– Hvis man virkelig elsker Bybanen, bør den bygges slik bergenserne faktisk ønsker. Å presse gjennom en løsning mot flertallets vilje skaper bare kaos og omkamper, sier Frølich til TV 2.

Han mener politikerne nå har én plikt - å gjennomføre folkets vilje.

– En tunnel er selvfølgelig gjennomførbar. Den er kanskje dyrere å bygge, men kostnadene kan dekkes inn. Det er kun et spørsmål om vilje og evne. Vi er landet som har bygget Bergensbanen, noen av verdens lengste tunneler og broer, T-banen i Oslo, samt store ringveisystemer i alle de store byene. En tunnel gjennom fjellet bak Bryggen skal vi selvsagt klare, sier han.