Skandaletreneren slår tilbake: – Jeg bryr meg om jentene

Den siste uken har klipp fra kampen mellom HC Zalău og SCM Râmnicu Vâlcea (18.november) sirkulert på sosiale medier.

Den rumenske håndballklubben HC Zalău har havnet i hardt vær for den brutale måten de spiller på. Spesielt hovedtrener Gheorghe Tadicis oppførsel mot egne spillere skaper harme og sterke reaksjoner.

– Det der er ikke en tilnærming man skal ha til spillerne sine og han kan ikke holde på sånn der. Det er ikke noe nytt og ikke første gangen, så han har kanskje ikke tenkt til å forandre seg heller, sier landslagsspiller Emilie Hegh Arntzen til TV 2.

I et intervju med rumenske Adevarul slår Tadici tilbake.

– Jeg forstår det ikke. Vil vi ha robottrenere som ikke får si noe til spillerne? Kanskje er det ikke engang tillatt for meg å blunke, men jeg tror hele denne skandalen har med noe annet å gjøre, sier Tadici.

– Alt dette har blitt en sak på grunn frustrerte mennesker som har et problem med meg. Om Vâlcea hadde vunnet i Zalău, hadde alt vært fint. Da hadde det ikke vært skrevet noe om det, sier han til Adevarul, gjengitt av Aftonbladet.

Sterke reaksjoner

Hegh Arntzen og de norske håndballjentene er samlet i Bergen for de siste forberedelsene før VM i Spania. De møter Nederland, Sør-Korea og Russland i Intersport Cup torsdag, lørdag og søndag.

Til daglig spiller bakspilleren i den rumenske ligaen for CSM Bucuresti, men har ikke møtt den mye omtalte treneren og HC Zalău i seriespill ennå.

– Men jeg har hørt litt rundt og sett klippet, og det hører ikke hjemme her. Jeg håper at de spillerne skal slippe å bli behandla sånn, for jeg tror ikke jeg hadde vært så fornøyd med det, slår Hegh Arntzen fast.

En av verdens beste strekspillere, Crina Pintea, har tidligere hatt Tadici som trener. I et intervju i 2019 fortalte Pintea åpenhjertig om hennes forhold til Tadici.

– Tadici slo meg, noe som fikk meg til å begynne å gråte. Så spurte han meg hvorfor jeg gråt, fortalte Pintea om en hendelse som skjedde under EM i 2014. Nå spiller 31-åringen med blant annet Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale i ungarske Györ.

– Han er ett rasshøl

Tidligere landslagstrener for Sverige og Montenegro, Per Johansson, er opprørt over situasjonen og forteller at dette ikke er første gang.

Han er nå trener for den russiske storklubben Rostov-Don og har tidligere trent rumenske CSM Bucuresti.

– Hadde det skjedd i Norge eller Sverige, så hadde han blitt utestengt på livsstid. Jeg synes også at det er verre at det skjer mot kvinner. Det hadde vært ille mot menn også, men nå gjør han det mot kvinner som er i en svakere posisjon og det er unge jenter på laget. Det er fullstendig forkastelig å se, sier Johansson til TV 2.

– Han er et rasshøl, legger Johansson til.

Tomas Ryde ledet Romania til VM-bronse i 2015 og har tidligere trent blant annet rumenske Bucuresti. Også han har uttrykt frustrasjon mot den rumenske treneren.

– Dette svineriet må opp til overflaten, sier Ryde.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med klubben HC Zalău, men har ikke lykkes.

– Jeg er en krevende trener som vil at spillerne mine skal være seriøse. Ettersom jeg alltid er krevende og disiplinert, ser folk på meg som en hard trener, men jeg bryr meg om jentene her, sier Tadici til Adevarul.