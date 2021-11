– Konkurransen er blitt ekstrem på den plassen

Erling Braut Haaland og Kristoffer Vassbak Ajer mistet de fire siste kampene av kvaliken. Sander Berge var ute i samtlige ti kamper.

Og til den ekstremt viktige bortekampen mot Tyrkia var heller ikke Alexander Sørloth eller Joshua King tilgjengelige.

Skadene kan ha felt Ståle Solbakken og Norge i VM-kvaliken som endte med en sur tredjeplass i gruppa, men landslagssjefen mener det også har kommet noe godt ut av alle skadene.

Plutselig har han fått øynene opp for spillere han ellers kanskje ville oversett - og det er særlig på den sentrale midtbanen at Solbakken plutselig har fått et hyggelig problem i fanget.

– Det har oppstått en ekstrem konkurranse på den plassen. Mathias Normann har tatt steg, Patrick Berg har tatt steg, Kristian Thorstvedt har tatt steg. Fredrik Aursnes spiller bra i Feyenoord, og ligger og lurer i vannkanten. Martin Ødegaard er rimelig bankers, og du har Morten Thorsby og Moi der, sier Solbakken.

Berge må levere

Og i den oppramsingen er altså ikke Sander Berge nevnt, mannen som av mange var pekt ut som Solbakkens viktigste mann på midtbanen før kvaliken startet, og som ble invitert med til Marbella på samling i mars selv om han var skadet.

Tirsdag kveld var Berge omsider tilbake i troppen til Sheffield United i 1-0-seieren mot Reading, der han ble sittende på benken hele kampen.

ENDELIG TILBAKE: Sander Berge - her fra en kamp tidligere i høst - var endelig tilbake i Sheffield Uniteds tropp denne uka etter over to måneder på sidelinja. Foto: Mark Kerton

Berge har vært ute helt siden han ble skadd under oppvarming 18. september, da daværende Sheffield United-manager Slavisa Jokanovic avdramatiserte det hele og sa det neppe var noe å bekymre seg over.

Men uker ble til måneder, og på en av pressekonferansene i forkant av Latvia-kampen på Ullevaal tidligere denne måneden uttalte Ståle Solbakken at det var «ekstremt at han (Sander) ikke har kommet lenger».

– Er du bekymret med tanke på alle de lange skadeavbrekkene til Sander berge?

– Det er viktig at Sander kommer på banen og spiller fotball jevnlig, enten det er i Championship eller et annet sted. Det må være det primære for ham nå. Det er lang tid til neste viktige landskamp. Vi har et par oppvarmingkamper i mars, og så får vi se om Sander har spilt fotball på det nivået som skal til for at han kommer med i troppen, sier Solbakken.

Vil besøke Europas beste

Han innrømmer at det er lenge å vente på neste betydningsfulle landskamp. Først i juni starter Nations League igjen, mens kvalifiseringen til EM 2024 ikke begynner før mars 2023.

– Den virkelig lange pausen er nå fram til sommeren. De fire Nations League-kampene i juni blir ekstremt viktige for oss. Både fordi vi kan få en mulighet til å kvalifisere oss til EM gjennom Nations League, men også fordi vi kanskje kan komme oss opp til seedingnivå 2 i trekningen gjennom å gjøre en god Nations League, sier han.

Og legger til:

PÅ ØNSKELISTA: Jürgen Klopp og Liverpool er på lista til Solbakken når han og teamet skal ut på inspirasjonstur. Foto: ANTHONY DEVLIN

– Juni er det verste tidspunktet for alle land. De lagene som greier å mobilisere, og som får alle spillerne med der og unngår de litt lette forfallene som ofte kommer med en lang sesong og sommerferie like rundt hjørnet - de har en stor mulighet for å gjøre det veldig bra.

– Er det vanskelig å vente så lenge på de viktige landskampene?

– Det er det faktisk. Vi må sørge for å forberede gutta så godt som mulig. Jeg og teamet må ta noen inspirasjonsturer og sørge for at vi er så godt forberedt som mulig. Vi får se hvem som slipper oss inn, det avhenger litt av koronasituasjonen. Men vi forsøker å sprenge oss inn til de aller beste i det halvåret her, og se om vi kan dra noen erfaring av det. Kanskje kan vi også snakke med andre landslagstrenere. For vi er fortsatt veldig ferske som trenere i landslagsbransjen, sier Solbakken.

– For eksempel en tur og besøke Klopp?

– Kanskje vi kan få innpass der. Det hadde ikke vært det dummeste, det, smiler landslagssjefen.