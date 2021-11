Fisker Karma debuterte for 13 år siden og vakte stor oppsikt. Danskfødte Henrik Fisker som bak den ladbare hybriden med et utseende som skilte seg fra det meste annet på veiene.

Fisker hadde blant annet jobbet som bildesigner, med drømmebiler som BMW Z8 og Aston Martin DB9 på samvittigheten. Nå var han i gang med eget bilmerke, og ambisjonene var store.

Det gikk imidlertid ikke lenge før det ble klart at dette langt fra gikk på skinner. Etter mange problemer endte det i konkurs, med under 2.500 biler produsert totalt sett.

Kommer til Norge sent 2022

Henrik Fisker ga seg ikke så lett. Han jobbet videre med drømmen sin og til neste år er det klart for comeback.

Da kommer nemlig helektriske Fisker Ocean ut på markedet. Vi i Broom har akkurat sett nærmere på bilen, på den store bilutstillingen i Los Angeles. Der møtte vi også en svært entusiastisk Henrik Fisker, som nå gleder seg stort til lanseringen av bilen.

17. november neste år skal den gå i produksjon, i Østerrike. De første bilene er ventet utlevert til norske kunder helt mot slutten av året.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen møtte Henrik Fisker på bilustillingen i Los Angeles som pågår akkurat nå.

Intromodell i 5.000 eksemplarer

Fisker starter med en egen lanseringsutgave kalt Ocean One. Denne skal produseres i bare 5.000 eksemplarer og skal ha alt utstyr ombord. Prisen på denne blir 625.000 kroner. Går det som Fisker selv håper, kan det nok være smart å være tidlig ute for å sikre seg ett eksemplar.

Senere følger Fisker på med flere varianter. Innstegsmodellen heter Ocean Sport og starter på gunstige 372. 000 kroner. Deretter følger Ocean Ultra til 510.000 kroner, mens Ocean Extreme får samme pris som One, altså 625.000 kroner.

Ocean er en SUV i familiebilklassen. Lanseringsmodellen One får en pris på 625.000 kroner..

Sammenlignes med Model Y

Fisker Ocean kommer med to batteripakker. Rekkevidden er på 440 kilometer på innstegsmodellen Sport. Ultra får rekkevidde på 610 kilometer, mens Extreme og One har rekkevidde på 630 kilometer.

De to sistnevnte har to motorer og firehjulstrekk. Ultra gjør 0-100 km/t på 4 sekunder, samme tall for Extreme er på 3,7 sekunder.

I USA sammenligner mange Ocean med Tesla Model Y. Det er for så vidt riktig på noen måter, men samtidig skiller de to seg ganske mye fra hverandre. Ocean er en fullverdig familiebil. Bagasjerommet blir også stort. Foreløpige tall indikerer 566 liter – som øker til 1.275 liter, når du legger ned ryggen på baksetene.

Alt har ikke gått på skinner for Henrik Fisker, men nå gjør han snart comeback med sitt egne bilmerke. Foto: NTB Scanpix

Får ned kostnadene

Fisker har i starten ikke noen egen fabrikk. Ocean skal produseres hos Magna Steyr i Østerrike. De har solide tradisjoner med å bygge biler for etablerte produsenter. Blant modellene som har rullet ut herfra er Mercedes M-Klasse, Saab 9-3 cabriolet og BMW X3. I dag produseres blant andre BMW 5-serie, Jaguar E-Pace og I-Pace på fabrikken i Østerrike.

På denne måten får Fisker ned kostnadene i starten. Det koster enorme summer å bygge en helt ny bilfabrikk, samtidig som det tar tid å få produksjonen opp og i gang. Akkurat det erfarte Tesla smertelig med sin Model 3.

Ved å leie seg inn hos en ekstern partner, slipper man unna dette, samtidig som denne måten å bygge biler på gir stor grad av fleksibilitet.

