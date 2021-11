Smakfulle fløtegratinerte poteter

Her serveres fløtegratinerte poteter med stekt kylling. Kylling kan byttes ut med kalkunbryst, filet fra vilt, storfe, svin, and eller til stekt fisk. Velg det du liker best.

Til 4 personer trenger du 800 g kyllingfilet med skinn uten ben. Velger du kyllingbryst med vingeben beregne ca. 230 g per person. Kalkunbryst med ben ca. 250 g pr person.

Legg kyllingbryst/kjøttet til temperering på kjøkkenbenken mens potetene tilberedes.

Et godt råd, les igjennom hele oppskriften før du begynner.

Fløtegratinerte poteter

1 kg kokefaste poteter

4 dl fløte

2 dl melk

1-2 fedd hvitløk

Salt, pepper

100–150 g finrevet hvit ost, gjerne en smakfull fast norsk gulost

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 180 grader.

Skrell og del poteter i tynne skiver. Kok opp melk og fløte i en romslig kasserolle (gjerne med belegg). Legg i potetskivene, finhakket hvitløk salt og pepper (NB! ikke mye salt, det er salt i osten). Kok opp og senk temperaturen. Rør lett om eller rist på kasserollen slik at potetene ikke legger seg ved i bunnen på kasserollen. La trekke til potetene begynner å bli møre, men ikke myke. Rør inn halvparten av den revne osten og hell poteter og fløteblandingen over i en ildfast form. Fordel over resten av osten.

Sett formen i varm stekeovn 180 grader og stek i 20-30 minutter, til potetene er møre/myke og osten gyllen. Sett de gratinerte potetene på et lunt sted mens kyllingbryst tilberedes.

Stekt kyllingbryst

Varm stekeovn til 180 grader.

Legg kyllingbrystene i et ildfast fat/form. Pensle med litt olje eller smør. Dryss med salt, pepper, urtekrydder, eventuelt litt røkt paprikapulver og legg på et par kvister friske urter, for eksempel timian, oregano eller rosmarin. Stikk eventuelt inn et steketermometer.

Sett fatet med kylling inn i varm stekeovn og stek i 20-30 minutter, avhengig av tykkelsen på kyllingbrystene. Stikk ev en spiss kniv inn ved vingebenet, sjekk at kraften som siver ut er klar og kjøttfargen inne ved vingebenet har skiftet farge til stekt. Kjernetemperatur 68 til maks 70 grader.