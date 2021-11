Trener kritisk til millionær-utspill: – Tror ikke det er reelt

Landslagstrener Thomas Pettersen tror ikke på utspill i media om at målvakt Ena Nystrøm vil kunne få prøve seg på et herrelag i Fjordkraft-ligaen.

Stavanger-jenta Ena Nystrøm har imponert stort de siste årene som målvakt på kvinnelandslaget i ishockey. Hun befinner seg for tiden i USA hvor hun spiller for Mercyhurst University.

Styreleder i Stavanger Oilers, Tore Christiansen, har i et intervju med TV 2 gått langt i å etterlyse bedre tilrettelegging for kvinner i norsk ishockey. Han mener blant annet at hockeytalentet Nystrøm burde få sjansen som målvakt på A-laget til hjemmeklubben, så lenge hun kan prestere på nivå med de andre spillerne i ligaen.

Har ikke troen

Landslagstrener Thomas Pettersen har trent Nystrøm i flere år, men tror ikke på at klubbene faktisk ville ha satt inn en kvinnelig spiller på herresiden i norsk ishockey.

– Ena er en av de beste, men jeg tror ikke vi har kommet så langt. Det er lett å si sånt utad, men jeg tror ikke det faktisk er reelt, svarer Pettersen på spørsmål om han tror Nystrøm nå vil få en mulighet hos Oilers.

Landslagstreneren forteller at han mener klubbene og spillerne ikke tør å stå frem og være ærlige i media, i frykt for å møte reaksjoner.

– Jeg tror ikke de tør å si utad hva de egentlig tenker fordi de er redde for å bli stemplet som at de ikke ser på jentene som likeverdige. Det er jo folk som fremdeles tenker at jenter ikke skal spille ishockey, og mange steder går det i den samme tralten, sier Pettersen.

Han tror intensjonen til Tore Christiansen er god, men at det dessverre vil stoppe der.

– Tore gir mye støtte til kvinnesiden i norsk hockey, spesielt i Stavanger. Det er likevel ikke han som tar de sportslige avgjørelsene der nede, og jeg tror egentlig ikke det vil skje noe rundt Ena. Hvis Oilers mener det er en god idé så får de hente henne inn til en prøvetrening for laget da, avslutter han bestemt.

OILERS: Pål Higson er sportslig leder for Stavanger Oilers. Foto: Carina Johansen

Sportssjef Pål Higson ved Stavanger Oilers har valgt å ikke svare på spørsmål om det er aktuelt å invitere Nystrøm til å prøvespille for herrelaget. Han skriver derimot dette i en melding til TV 2:

"Jeg kan ikke svare hundre prosent på om hun er god nok i dag. Men hvis hun skulle spille for oss vil det være basert på sportslige ferdigheter og ikke kjønn. Jeg ser ingen utfordringer med at dersom man er god nok, så kan man spille."

- Redd for å uttale seg

Andremålvakt på kvinnelandslaget, Linnea Holterud Olsson, forteller at hun tror temaet kvinnehockey kan være vanskelig å snakke om for herrene i media.

HAMMARBY: Når Linnea Holterud Olsson ikke har landslagssamling i Norge, spiller hun som målvakt i Sverige. Foto: PRIVAT

– Det er litt sånn at man er redd for å uttale seg. Man vil ikke si noe feil når tema er litt skjørt fra før, men jeg håper de mener det de sier, forteller Olsson.

Hun har selv spilt for Hammarby i Sverige siden 2016. Hun forteller hvorfor hun tror det kan bli aktuelt for Nystrøm å kjempe om en plass på et herrelag.

– Det er lettere å spille på et herrelag som målvakt enn som utespiller på grunn av mindre fysisk kontakt. Jeg tror hvis det noensinne skal bli en kvinnelig spiller i herreligaen igjen så er det nok en målvakt som Ena. Hun er ung, talentfull og kjempegod, sier Olsson.

– En fantastisk målvakt

Stjernespiller på Stavanger Oilers, Tommy Kristiansen, har selv spilt på lag med en kvinnelig målvakt. Han forteller hva han tenker om saken.

POSITIV: Oilers-spiller Tommy Kristiansen har tidligere trent med Nystrøm, og han skryter av det unge talentet. Foto: Carina Johansen

– Jeg var i Sparta da Jorid Dagfinnrud var reservemålvakt, og jeg støtter Tore fullstendig på den der. Jeg mener at så lenge du er god nok kan du være med, om du er gutt eller jente det skal ikke ha noe å si, sier han.

Kristiansen kjenner godt til Ena Nystrøm, og forteller at de har trent sammen tidligere.

– Hun har vært med på treningene våre på sommeren, og hun er en fantastisk god målvakt. Hadde det blitt sånn at hun spilte for oss så hadde det bare vært veldig kult. Jeg tror de aller fleste er enige om at det er sånn det burde være, forteller Oilers-spilleren.

STORTALENT: Ena Nystrøm på landslagstrening på Lillehammer i november. Foto: Emma Sørli

Oilers-trener Todd Bjorkstrand sier seg enig med Kristiansen og forklarer at han for øyeblikket ikke vet hvilket nivå Nystrøm innehaver, men at han er åpen for å se hvordan hun utvikler seg.

– Jeg har aldri sett henne spille men jeg har hørt at hun er en utrolig målvakt, sier han.

Men hvis hun er god nok, kan hun få en plass på laget?

– Ja altså, hvorfor ikke? Er du god nok så er du god nok. Jeg vil gjerne se henne spille, forteller Bjorkstrand.

Ikke klar

De fleste TV 2 har vært i kontakt med mener at Ena Nystrøm for øyeblikket ikke er på nivå med resten av Fjordkraft-ligaen.

– Jeg tror vi er et godt stykke unna det, sier målvakttrener Daniel Jørgensen på Storhamar Hockey.

Han forteller hvorfor han ikke mener Nystrøm kan spille på herresiden riktig enda.

– Om hun er god nok for et herremiljø er vanskelig å si, men jeg tror nivåforskjellen er såpass stor av fysiologiske grunner, sier han.

Jørgensen har selv trent Nystrøm, og han skryter av hva det unge hockeytalentet har fått til.

– Ena er en av de beste målvaktene jeg har sett i kvinnehockeyen. Så tror jeg også at kvinnelige målvakter er nærmere å spille med herrene enn det kvinnelige utespillere er, men jeg tror ikke hun er der helt enda, forteller han.