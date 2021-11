Nye regler ville gitt Klæbo-gull

Til helga møtes Johannes Høsflot Klæbo og Alexander Bolsjunov igjen. Kommer de inn på oppløpet samtidig må de nå ta hensyn til nye regler. Med reglene som gjelder nå ville faktisk nordmannen blitt verdensmester på femmila i fjor!

Hvor var du da Brå brakk staven i Holmenkollen? Hvor var du da Petter Northug jr. gikk mellom Lukas Bauer og Maxim Vylegzjanin i Falun? Og hvor var du da Johannes Høsflot Klæbo og Alexander Bolsjunov gikk inn i hverandre i Oberstsdorf?

Langrennssporten har noen mesterskapsdueller som vil huskes for alltid. Felles for disse tre er at det har vårt både nordmenn og russere involvert i alle tre. Det er store sjanser for at det blir nye dueller og situasjoner mellom nordmenn, russere og andre lands utøvere også denne sesongen.

Faktisk er de så store at det internasjonale skiforbundet (FIS) etter fjorårets innholdsrike sesong så seg nødt til å justere reglene for valg av spor og korridor. Godt er det, for i mine øyne burde aldri Johannes Høsflot Klæbo vært disket fra femmilsgullet i Oberstdorf. Med dagens regler ville han heller ikke blitt det.

Tidligere kunne reglene enkelt oppsummeres som følger. Ved valg av spor og korridorer hadde løperen først i løypa også førsterett.

Eventuelle obstruksjoner ville i ytterste konsekvens føre til diskvalifikasjon, om obstruksjonen sørget for en fordel og/eller ødela for konkurrentene. Med juryens tolkning av reglene førte det til at Johannes Høsflot Klæbo ble disket fra femmilsgullet i Oberstdorf.

Under den nye og forbedrede regelen, nærmere bestemt ICR 343.9 Obstruction and Overtaking, kan man nå lese følgende:

Leading competitor can choose their line, but must consider other competitors

When competitors ski side by side, the responsibilities becomes shared

Kort forklart må lederen nå ta hensyn til konkurrentene selv om man har førsterett, og om utøverne går to eller flere i bredden blir ansvaret delt.

I Oberstdorf hadde det derfor ikke spilt noen rolle om man mente Bolsjunov var først i løypa og dermed hadde førsterett på yttersporet, for med dagens regler hadde han pent vært nødt til å ta hensyn til sin norske konkurrent uansett.

Videre, om man mente at de var side om side (les: Bolsjunov ikke var langt nok foran til å ha førsterett på noe som helst), ville Klæbo og Bolsjunov uansett hatt delt ansvar. Klæbo kunne ikke gjort noe annet enn å holde seg til yttersporet for å unngå kollisjon, og Bolsjunov måtte derfor tatt sporet på innsiden.

I Ruka møtes de to beste skiløperne i verden for første gang i år, og ikke bli overrasket om det er nettopp de to som skal gjøre opp om seieren igjen. Da blir det spennende å se om de har lært noe av fjoråret, eller i det minste lært seg de nye reglene!