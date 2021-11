Professor kritisk til FHI etter funn av ny virusvariant: – Mer opptatt av julebord

Den nye virusvarianten B.1.1.529, som først ble oppdaget i Botswana 11. november, skaper bekymring for verdens smittesituasjon. Flere forskere advarer nå om at varianten har en usedvanlig høy mutasjonsevne og at den kan trenge gjennom kroppens oppbygde immunforsvar, melder The Guardian.

Fredag morgen ble det klart at EU-kommisjonen foreslår å stanse flyreiser fra seks afrikanske land, som følge av funn av virusvarianten. Det er foreløpig uklart hvordan Norge stiller seg til dette.

– On det viser seg å være en variant som tilpasser seg godt, så viser historien at ingen vil klare å stoppe den på sikt. Når den har begynt å flytte på seg mellom land, går det nok ikke an å få stoppe den, sa statsepidemiolog Anders Tegnell fredag.

Den nye varianten av deltaviruset som ble påvist hos tre personer i Botswana, har nå spredd seg til Sør-Afrika og Hongkong, hvor til sammen sju personer har fått påvist smitte. Det skal ha vært en reisende fra Sør-Afrika som spredte viruset til Asia.

KORONASMITTE: Europas smittetall stiger igjen. Flere sykehus sliter med kapasiteten og flere land strammer inn sine koronatiltak. Foto: Jil Yngland / NTB

Kritisk mot FHI

Høy koronasmitte og eksplodert kapasitet på sykehusene har skapt problemer i flere europeiske land den siste tiden, og myndighetene i stadig flere land strammer igjen på sine koronarestriksjoner. Deriblant Danmark og Østerrike.

Smitten stiger også i Norge med stadig nye døgnrekorder og overfylte intensivavdelinger.

WHO har advart om stigende smitte på kontinentet. Professor i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, er kritisk til at FHI og dagens regjering ikke tar advarsler fra WHO mer på alvor.

– I diskusjonen om forholdsmessighet synes de å la frihet til fullsatte julebord veie tyngre enn tiltak for å beskytte mot alvorlig sykdom av Covid-19, sier Klein til TV 2.

– WHO slår allerede alarm om Covid-situasjonen i Europa, men det virker av og til som at spesielt FHI ikke lytter særlig godt.

KRITISK: Professor Jörn Klein ved Universitet i Sørøst-Norge er skeptisk til at Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringen ikke tar ytterligere grep for å stanse smittespredningen i Norge. Han er redd for hva som vil skje på sykehusene om den nye virusvarianten kommer hit. Foto: Oivind Urkedal / USN

Han er bekymret for kapasiteten på norske sykehus dersom enda en koronavariant spres til Norge.

– Situasjonen i Norge har nå igjen fått utvikle seg til å bli svært alvorlig, selv etter at en stor del av befolkningen er vaksinert, sier professoren.

Han håper regjeringen innfører nye koronatiltak for å få kull på smitteøkningen.

– Pandemien er først over når den er over i hele verden. Vi hører allerede at den nye varianten har blitt funnet i deler av Asia og kan spre seg over hele verden. Det er forstatt bare noen få påviste tilfeller, men det var det også av Delta i begynnelsen, understreker han.

Angriper antistoffer

Virologer i Sør-Afrika, hvor B.1.1.529-varianten er påvist, er allerede urolige for hva varianten vil bety for verden, særlig gitt smitteøkningen i byområdet Gauteng ved hovedstaden Pretoria og storbyen Johannesburg.

Professor i klinisk mikrobiologi Ravi Gupta ved Cambridge University har forsket på den nye varianten i sitt laboratorium i England. Han forteller til The Guardian at to av de mulige mutasjonen på B.1.1.529-viruset var mer smittsomme og reduserte kroppens gjenkjenning av antistoffer.

– Det virker absolutt som en betydelig bekymring basert på mutasjonene som er til stede, sier han til avisen.

– Men en viktig egenskap ved viruset, som fremdeles er ukjent, er smittsomheten, siden det var det som primært drev spredningen av deltavarianten. Immunflukt er kun en av risikoene vi står overfor.

Er på vakt

Likevel er mye fortsatt ukjent om variantens smitteevne, og Folkehelseinstituttet (FHI) sier de ikke er bekymret per nå.

LITE INFORMASJON: Seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI sier de fremdeles vet for lite om B.1.1.529 variantens smitteevne og risiko. Foto: FHI

– Vi vet ennå svært lite om den nye varianten og enn så lenge er den påvist i svært få tilfeller. Likevel er den påvist forskjellige steder i Sør-Afrika og det kan tyde på at den er mer utbredt der enn det vi er klar over nå, sier seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI i en e-post til TV 2.

Hun peker på at til tross for at varianten har svært mange mutasjonsendringer, betyr ikke det nødvendigvis at den er mer smittefarlig.

– Det at viruset har så mange endringer betyr ikke nødvendigvis at viruset kommer til å ha en smittefordel, kanskje heller tvert imot. I blant dukker det opp helt unike utgaver av viruset uten at det får større betydning. Men denne er absolutt en som det er viktig å følge med på framover, sier hun.

– I senere tid er det også ellers dukket opp en ny variant B.1.640 som også ser ut til å ha sitt opphav i Afrika. Dermed er det nok mer enn bare deltavirus der ute i den store verden, men hvilken betydning dette vil få er det for tidlig å si noe om. Vi er altså ikke bekymret per nå, men ekstra på vakt.

Ikke verre enn deltavarianten

Seniorforsker Gunnveig Grødeland ved Oslo Universitetssykehus tror ikke at den nye varianten av deltaviruset er farligere enn den verden har stått overfor de siste månedene. Hun mener fokuset heller bør være på å dele vaksinedoser med land med få vaksinerte.

IKKE NYTT: Seniorforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus tror ikke den nye deltavarianten er farligere enn den forrige. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Dette er en deltavariant og vi har mange av dem så langt. Det vi vet er at alle deltavarianter er forbundet med redusert effekt mot smitte og mild sykdom, men at vaksinen har opprettholdt full effekt mot alvorlig sykdom og død. Det vil være det trolige scenarioet for denne varianten også, sier Grødeland til TV 2.

Forskere har enda ikke det endelige svaret på om virusvarianten gir mer alvorlig sykdom eller om den unngår immunitet bedre enn andre koronavarianter.

– Jeg er ikke bekymret. Jeg er mer bekymret for at det skal komme noe vi ikke har sett før. Vaksinen gir veldig god beskyttelse mot de variantene vi har sett så langt, understreker hun.

– Når virus formerer seg kan det skje lesefeil som forårsaker mutasjoner i arvematerialet. Det forårsaker endringen. Så hvordan mutasjonsevnen til dette viruset er forskjellig fra andre varianter sliter jeg med å se.

Ifølge direktør Fancois Balloux ved UCL Genetics Institute i London kan antallet mutasjoner i varianten være samlet i «et enkelt utbrudd», og utviklet seg under en kronisk infeksjon hos en person med svekket immunforsvar, muligens en ubehandlet HIV/ Aids pasient, skriver The Guardian.