Sprengt kapasitet ved Stavanger universitetssykehus – går til gult beredskap

Onsdag meldte Stavanger Aftenblad. at sengeplassene på SUS er fylt opp, og torsdag blir det klart at sykehusledelsen øker beredskapen.

– Krevende situasjon

– I dag har vi valgt å gå i gult beredskap, sier fagdirektør Eldar Søreide ved Helse Stavanger HF, under en pressekonferanse.

Fagdirektør Eldar Søreide ved Helse Stavanger, informerer om at de går til gult beredskap ved SUS. Foto: Gunnar Ringen Johansen/TV 2

– Dette er et signal til våre ansatte at det kan bli forandringer i tiltak framover, og et signal til våre samarbeidspartnere om at vi er i en svært krevende situasjon, sier han.

Søreide sier at det er koronasituasjonen, RS-viruset og ellers stor pasientpågang gjør situasjonen vanskelig på sykehuset. I tillegg er det mange medarbeidere som selv er syke.

– Dette fungerer kun fordi vi har ansatte som står på døgnet rundt for å få dette til å gå i hop, sier fagdirektøren til TV 2.

Situasjonen gjør at planlagte behandlingsopplegg og operasjoner som ikke er akutt, settes på vent.

Aldri før hatt flere barn innlagt

Presset er spesielt stort på barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset.

– Sykehuset har så langt i november hatt 160 barn innlagt ved barneavdelingen. Den tidligere rekorden er 90 barn, opplyser smitteoverlege smittevernsoverlege ved SUS, Lars Kåre Kleppe.

– Det er en krevende situasjon for oss. I dag har vi 22 barn innlagt med RS-virus og totalt 33 barn innlagt, sier avdelingensleder for barne- og ungdomsavdelingen på sykehuset, Berit Kyllevik, under pressekonferansen.

– Vi har utvidet arealet og har en god beredskapsplan. Men det er krevende og vi trenger folk med kompetanse, sier hun.

Kyllevik sier den pågående RS-bølgen er utenom den vanlige sesongen, som vanligvis er fra januar til mars. Hun håper likevel at bølgen vil flate ut fram mot jul.

– Unngå forkjølelse hos nyfødte

Hun sier videre at de vurderer situasjonen trygg for pasientene, men har en oppfordring til foreldre:

– Vi ber foreldre med nyfødte barn om å unngå forkjølelsessmitte, sier hun.

Søreide ba onsdag alle kommuner og legevakter om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye resten av uken og gjennom helgen på grunn av situasjonen.

Befolkningen kan hjelpe både sykehuset og pasienter ved å følge tiltak og la seg vaksinere både mot korona og influensa, mener Søreide.

Smittevernsoverlegen etterlyser en tydeligere vurdering av hva som er en smittesituasjon man kan akseptere.

Stavanger universitetssykehus har sprengt kapasitet på grunn av korona- og RS-virus. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg tror vi må belage oss på en tøff vinter og at dette kan ta lang tid, sier han.

– Bekymringsfullt

Også ved andre sykehus er kapasiteten sprengt, og det er vanskelig å få hjelp fra andre sykehus.

– Derfor er dette en oppgave vi i stor grad må løse lokalt, sier Søreide.

Det siste døgnet er det registrert 4575 koronasmittede i Norge. Aldri før har så mange blitt registrert smittet på ett døgn, men forklaringen på rekorden ligger trolig i et etterslep på registreringer.

Onsdag var det totalt 232 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge. Det var tre færre enn dagen før. 59 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 35 på respirator, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

– Det er bekymringsfullt, fordi helsetjenesten er preget av å ha stått i en pandemi veldig lenge, sier Assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.