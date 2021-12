Julebord-sesongen: Èn ting må du være ekstra oppmerksom på

Julebordsesongen er allerede godt i gang. Siden pandemien sørget for store restriksjoner i fjor, er det mange som gleder seg ekstra til å ta igjen litt av det tapte i år.

Sammen med alle festene, kommer også økt risiko for promillekjøring.

I fjor ble nesten 10.500 anmeldt for ruspåvirket kjøring i Norge – og det anslås at det foretas om lag 140.000 ruspåvirkede kjøreturer hver eneste dag i Norge.

– For meg er det helt uforståelig at mange tusen sjåfører er villige til å sette eget og andres liv i fare hver dag, sier konstituert sjef for Utrykningspolitiet, Roar Skjelbred Larsen.

1 av 4 dødsulykker skjer i rus

Kjøring i ruspåvirket tilstand var en medvirkende faktor i 23 dødsulykker i 2020. Det er mer enn 1 av 4 ulykker med tragisk utfall.

– Ruspåvirket kjøring kan føre til fatale konsekvenser, derfor er det et av politiets prioriterte kontrollområder med tanke på å forebygge alvorlige trafikkulykker, sier Skjelbred Larsen.

Julebords-promillen: UP vet hvor festen er

Kjører med promille uten å vite det

– Vi vet at antallet bookinger til julebordene har skutt i været og mange er klare for fest. Bestem deg før festen at du ikke skal røre bilen før du er edru igjen. Det kan fort bety at du skal holde deg unna dagen derpå også. Alkohol har overhodet ikke noe med bilkjøring å gjøre, sier Roger Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende.

En undersøkelse YouGov har utført for Frende viser at 1 av 3 har kjørt uten å vite om de er edru dagen derpå.

Promilleregler og straff Promilleregler og straff Promillegrensen i Norge er 0,2

0,2-0,5 promille: Stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode

0,5-0,8 promille: Bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder

Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.

Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes Dette gjør du hvis du mistenker rus bak rattet Hvis det er noen du kjenner som vurderer å kjøre, stopp dem!

Ring en taxi eller få noen som er edru til å kjøre personen hjem.

Ser du vinglete eller rar kjøring på veien, ring politiet på 02800.

– Det er på ingen måte greit å kjøre ruspåvirket dagen derpå. Er du usikker på om du kan kjøre rusfri dagen derpå, er det sikkert at du ikke skal kjøre, sier Roar Skjelbred Larsen i Utrykningspolitiet.

Promillegrensen er 0,2 - mange mister likevel ikke førerkortet

– Ta fra dem nøkkelen

Statistikken viser at 86 prosent av anmeldte fyllekjørere i Norge er menn, og at alkohol er det vanligste rusmiddelet. At menn er så overrepresentert blant de som blir tatt for fyllekjøring skremmer bileksperten i Frende.

– Jeg kan ikke fatte hvorfor, men tviler på at årsaken er at kvinnene ikke blir stoppet. Her må folk ha nulltoleranse. Det gjelder også deg som mistenker at noen vurderer å ta bilen hjem, for eksempel fra julebordet. Ta fra ham eller henne nøkkelen. Blir de sure får de bare bli det, du gjør dem en potensielt livreddende tjeneste, sier Ytre-Hauge.

Stopper UP deg må du blåse - uansett

Video: UP-sjefen tilstår å ha blitt stoppet i fartskontroll:

Stadig flere blir tatt for ruskjøring