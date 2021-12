Overvåkingskameraene gikk amok – sendte hundrevis av bilder av den uvitende familien

TV 2 HJELPER DEG: Uten at familien var klar over det sendte alarmsystemet bilder til Sector Alarm. Nå vil Eldin Šahman advare andre.

Det var i november Eldin ble klar over den svært ubehagelige hendelsen.

– Jeg oppdaget det litt tilfeldig egentlig. Jeg var ute og gikk tur, så ringte plutselig Sector Alarm, og ga beskjed om at alarmen hadde gått hjemme hos oss.

Eldin forteller at han ble litt satt ut, fordi han visste at kona og deres to barn var hjemme i huset. Han argumenterte derfor med at det ikke kunne stemme at alarmen hadde gått av, siden den ikke var skrudd på. Svaret fra Sector Alarm var at alarmen må ha vært skrudd på, ellers ville den aldri sendt bilder.

– Jeg ringte kona, som sa at de ikke hadde skrudd på alarmen, og at de heller ikke hadde hørt noen alarmsirene.

Tatt over 500 bilder

Eldin ringte Sector Alarm opp igjen, og ba dem sjekke loggen. Den viste at alarmsystemet hadde sendt over 500 bilder fra hjemmet, i løpet av en tidsperiode på rundt fire timer.

– Disse bildene har jeg fått tilsendt, og de er ikke av super kvalitet, men man ser tydelig barna mine og kona mi som slapper av. Hadde vi vært nakne ville det vært tydelig, sier han.

Eldin beskriver opplevelsen som svært ubehagelig, og forteller at de har latt være å fortelle barna om hendelsen så de ikke skal føle seg utrygge.

– Det har vært litt ubehagelig hjemme i egen stue. Du føler deg jo avslappet hjemme, og både vi og barna går jo nakne til tider. Da er det en ubehagelig følelse å vite at det kan bli tatt bilder av oss.

– Ønsker å advare andre

Eldin forteller at Sector Alarm hevder at ingen hos dem har sett på bildene. Dette tror han ikke noe på.

– Argumentet deres var at de må fysisk inn på meg som kunde for se bildene, men dette stemmer ikke. Siden jeg ble oppringt, må de ha fått opp en alarm, og da ser de på bildene, sier Eldin.

Han beskriver dialogen med Sector Alarm som ryddig, og at han nå har fått installert et nytt anlegg, uten kamera. Det han imidlertid ikke er fornøyd med hos Sector Alarm, er at de ikke varslet Datatilsynet før Eldin selv ba om det.

– Det jeg reagerer på med Sector er at de tilsynelatende ikke ville varslet Datatilsynet uten at jeg ba om det. De mener også dette ikke er brudd på personvernet. Derfor lurer jeg på hva som hadde skjedd dersom jeg ikke hadde reagert på saken. Hadde dette skjedd hos noen som ikke er opptatt av sikkerhet ville det sikkert blitt glemt, sier han.

TOK BILDER MENS FAMILIEN VAR HJEMME: Disse bildene ble sendt til Sector Alarm uten at alarmsystemet var skrudd på. Foto: Sector Alarm

Nå vil han advare andre med kameraer i hjemmene sine.

– Mange har kameraer, som kanskje har tatt bilder av dem uten at de vet det. Alle tre klikka samtidig hos oss. Dette er jo elektronikk, og da kan selvfølgelig ting skje, men jeg reagerer mest på at de ikke ville meldt avvik dersom jeg ikke ba om det. Jeg har ikke noe imot Sector, og de er med på å bidra til at vi føler oss trygge. Vi vil fortsette å ha anlegg fra dem, men jeg føler at folk bør få vite om denne historien, avslutter han.

– Dette har aldri skjedd før

Sector Alarm skriver i en epost til TV 2 hjelper deg at de har forståelse for at kunden reagerer, og at både de og produsenten Resideo tar hendelsen på største alvor. Verken Sector Alarm eller Resideo sier de har opplevd lignende tilfeller.

– Vi har gjennomført flere interne undersøkelser. I tillegg har alarmanlegget blitt tatt ned og sendt til Resideos kvalitetsavdeling, som gjennomfører omfattende og grundige undersøkelser av alarmkomponentene for å avdekke hva avviket skyldes. Så langt tyder disse undersøkelsene på at hendelsen skyldes at komponentene har hatt et teknisk avvik, skriver Sector Alarm.

– Vi beklager hendelsen, og har stor forståelse for at kunden reagerer på dette. Vi vil ta kontakt med kunden og informere om status, samt høre hva vi kan bidra med for å gjenopprette tilliten, fortsetter de.

De står fast på at ingen hos dem har sett de 500 bildene.

– Her må vi skille mellom to ulike hendelser. Den første omhandler bildene som blir omtalt i denne saken. Bildene ble tatt i en konkret tidsperiode der alarmen ikke var påslått, og alarmstasjonen derfor ikke mottok alarmsignaler. Dette støttes av loggen fra vår alarmstasjon, som viser at alarmen ikke ble utløst i dette tidsrommet. Sector Alarm ønsker også å understreke at det ikke finnes spor i loggen på at noen har vært inne og sett på bildene i det aktuelle tidsrommet.

– Den andre delen inntreffer kort tid etter ovennevnte. Til tross for at kunden selv ikke har aktivert alarmen, mottar alarmstasjonen det som ser ut som en prioritert alarm fra kundens anlegg. Denne type signal sender direkte til våre operatører og følgelig blir alarmen håndtert i henhold til ordinære rutiner. Dette inkluderer blant annet å ringe kunden, samt å gå inn i bildearkivet. Loggen viser så at alarmen skrudde seg av, fortsetter de.

Sector Alarm sier at de håndterer begge hendelsene som en del av det som ser ut til å være en feil på anlegget.

– Stor forståelse for at det er ubehagelig

Datatilsynet skriver at et slikt alarmsystem som Eldins familie hadde i stor grad er tillitsbasert, og at de har stor forståelse for at det oppleves ubehagelig for familien at det har blitt tatt bilder av dem.

De skriver videre at det følger av GDPR at et brudd på personopplysningssikkerheten som medfører en risiko for personers rettigheter og friheter, skal meldes til Datatilsynet så fort som mulig, senest 72 timer etter at man har fått kjennskap til det.

Det er uklart om dette er tilfellet her.

– Vi kan bekrefte å ha mottatt en melding fra Sector alarm 17. november, seks dager etter at hendelsen skjedde. Vi kan ikke per nå si noe mer konkret om hvorvidt bruddet skulle vært meldt tidligere før vi har vurdert meldingen nærmere, avslutter Datatilsynet.

Sector Alarm forteller at de meldte saken til Datatilsynet så fort de mente vilkårene for en slik melding var oppfylt basert på tekniske undersøkelser og juridiske vurderinger.

– I denne saken var spørsmålet om det forelå en ulovlig tilgang til lagrede bilder, og det måtte gjøres nærmere undersøkelser før vi hadde tilstrekkelig med informasjon til å konkludere på dette.