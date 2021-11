Drapsofferet (24) var siktedes tidligere ektefelle

MOLDE (TV 2): Kvinnen som ble drept i Molde var tidligere gift med siktede. Han ble fremstilt for fengsling torsdag ettermiddag.

Natt til onsdag ble en kvinne funnet død og en gutt i tenårene funnet hardt skadd på to ulike adresser i Molde.

En mann i 20-årene er siktet for å ha drept den 24 år gamle kvinnen. Han erkjenner ikke straffskyld.

På en pressekonferanse torsdag opplyser politiinspektør Yngve Skovly at politiet gjennom obduksjon har fått bekreftet identiteten til den avdøde kvinnen.

– Avdøde var den tidligere ektefellen til siktede, sier han.

KRIMTEKNISK: Politiets krimteknikere arbeider fremdeles på stedet der kvinnen ble funnet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Fremstilt for fengsling

Opprinnelig antydet politiet at pressekonferansen ville avholdes klokken 13.

Men fordi siktede samtidig ble fremstilt for varetektsfengsling i Møre og Romsdal tingrett, ble orienteringen utsatt med en time.

Her ba påtalemyndigheten, representert ved politiadvokat Laura Havdal i Møre og Romsdal politidistrikt, om fire uker i varetekt med alle restriksjoner.



LUKKEDE DØRER: Politiadvokat i Møre og Romsdal politidistrikt, Laura Havdal, fikk medhold i at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører. Foto: Arne Rovick / TV 2

Det vil si brev-, besøks- og medieforbud – samt at de to første ukene vil være i full isolasjon dersom påtalemyndigheten får medhold.



Havdal krevde at rettsmøtet gikk for lukkede dører, og fikk medhold av dommeren.

Siktede var til stede i retten og møtte med en sterkt bandasjert hånd. Utfallet av fengslingsbegjæringen ventes i løpet av ettermiddagen.

Gjenopptar avhør på fredag

Etter fengslingsmøtet opplyser siktedes forsvarer, Roy Peder Kulblik, at hans klient forklarte seg greit og via tolk.

– Han sier at han ikke kan ta stilling til siktelsen nå. Det er et spørsmål vi må komme tilbake til under senere avhør, sier advokaten til TV 2.

– Knytter han seg til drapet og den andre voldshendelsen?

FORSVARER: Roy Peder Kulblik representerer mannen som er siktet i saken. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det har vi ikke kommet nærmere inn på.

Forsvareren antar at de vil gjenoppta avhøret på fredag.

– Og at hele morgendagen går med til avhør. Han har samarbeidet hele veien og er innstilt på å gjøre det videre.

– Hvordan har din klient det nå?

– Han har det vanskelig. Det er tungt psykisk og han sliter også fysisk. Han er som tidligere kjent påført en del skader som han sliter med.

– Vet du hva skadene stammer fra?

– Nei, det vet jeg ikke. Så langt har vi ikke kommet.

Livstruende skader

Klokken var 01.45, natt til onsdag, da politiet fant kvinnen død på en privat adresse i Molde.

Det skjedde bare ett minutt etter at de hadde mottatt melding om en alvorlig voldshendelse på en annen adresse, ikke langt unna.

Da politiet kom frem til denne adressen fant de blant annet mannen som nå er siktet i saken, og den hardt skadde tenåringen.

Han ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim, med det som ble betegnet som livstruende skader. På torsdagens pressekonferanse opplyser Skovly at så vidt han bekjent er skadene fremdeles livstruende.

– Vi vet ikke noe mer enn det vi visste i går. Det er snakk om livstruende skader, sier politiinspektøren.

Avhørt torsdag morgen

Det er en familiær relasjon mellom de involverte, som alle har opprinnelse fra utlandet. Politiet ønsker ikke å gå inn på hva slags familiær relasjon det er snakk om.

I morgentimene har siktede sittet i avhør på politistasjonen i Molde, noe som ikke lot seg gjøre i løpet av onsdagen.

– Jeg kan ikke gå inn på hva han har sagt i avhør. Avhøret er ikke ferdig, sier Skovly.

– Knytter han seg til åstedet?

– Det er snakk om innledende avhør, så jeg kommer ikke til å gå inn på detaljer.

Det er også besluttet at mannen skal gjennom en prejudisiell observasjon. Det vil si at en psykiater gjør en foreløpig observasjon av siktedes psykiske helse.

TV 2 får opplyst at mannen satt i samtaler med en psykiater allerede onsdag kveld og at vedkommende vurderte siktede som i form til å gjennomføre avhør.

– Vi hadde en undersøkelse av han i går og på bakgrunn av den har vi valgt å avhøre han på vanlig måte, og også fremstille han for fengsling, sier politiinspektøren.