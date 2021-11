Fem mindreårige ble pågrepet for drapsforsøk – nå er de løslatt

Fem personer ble onsdag pågrepet for drapsforsøk ved Kuben videregående tidligere i november. Etter å ha blitt avhørt, ble de løslatt.

Politiet i Oslo opplyser at de fem personene som onsdag ble pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk ved Kuben videregående skole, er løslatt.

Drapsforsøket skjedde 15. november, da en gutt i tenårene ble knivstukket ved skolen.



De fem ble pågrepet onsdag.

– Påtalemyndigheten har vurdert at det ikke foreligger bevisforspillelsesfare eller gjentakelsesfare som begrunner en varetektsfengsling, opplyser Oslo-politiet.

De fem er fremdeles siktet i saken.

Politiet sa onsdag at etterforskningen fremdeles er på et tidlig stadium, men at det i løpet av den siste uken er gjort en rekke vitneavhør og tatt flere beslag.

«Hva som er foranledningen og eventuelt motiv for handlingen vil bli søkt avdekket i den videre etterforskningen», skrev politiet i en pressemelding.