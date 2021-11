I juni 2017 ble det lov å ha personlige skilt på personbiler, lastebiler og busser i Norge. Da hadde det blitt jobbet med denne ordningen i mange år.

Og dette ble umiddelbart en suksess. Serverne hos Statens vegvesen ramlet ned da tusenvis av bileiere ville være tidlig ute og sikre seg drømmeskiltet.

Det koster 9.000 kroner ekstra å få et personlig skilt på favorittkjøretøyet ditt. Pengene som kommer inn brukes til å drifte ordningen, et eventuelt overskudd brukes til trafikksikkerhetsformål.

Ikke fritt frem

Nå har nærmere 10.000 bileiere benyttet seg av denne muligheten, ifølge Heidi Øwre i Statens vegvesen.

Et personlig skilt for ordinære bilskilt kan bestå av minst to og maksimalt syv bokstaver eller tall, inkludert mellomrom. Men det er ikke fritt frem for alle typer kreative forslag.

Upassende ord eller tegnkombinasjoner tillates ikke, og man kan ikke få samme skilt som en annen har fått.

Her var det ingen problemer, dette skiltet ble godkjent. Foto: Privat.

POLITIET? Nei, det gikk ikke

Statens vegvesen har avslått ganske mange søknader om personlige skilt. Nå har de gitt ut noen eksempler på søknader som ikke har blitt godkjent:

Det gjelder for eksempel skilt med følgende bokstavkombinasjoner: ANAL, FYFAEN, HESTKUK, NAZIST og POLITIET, men også 6MASKIN, OSLO 11 og ZOO, for å nevne noen.

Selvironi eller provoserende? Det kommer vel litt an på øyet som ser... Foto: Privat.

Må være 18 år

Denne jobben gjøres manuelt, av Statens vegvesen. Når du søker om et personlig skilt, får du svar umiddelbart svar om ønsket bokstav- og tallkombinasjon er ledig. Så tar selve saksbehandlingen noen uker.

For å kunne søke om et personlig bilskilt må du være fylt 18 år. Du må også eie den aktuelle bilen (uten medeier), som skal ha skiltet.

Vi i Broom har laget en oversikt på de personlige skiltene i Norge. Klikk her for å se nærmere på den:

