Tradisjonelt har det vært enkelt å se hvor i Norge en bil kommer fra. Det blir angitt av de to første bokstavene på registreringsnummeret.

Dagens skiltsystem ble innført i 1971. Da var for eksempel BL første bokstavkombinasjon for Asker og Bærum. Mens biler med XD var hjemmehørende i Nord-Trøndelag.

Men ved førstegangsregistrering må man ikke nødvendigvis velge bokstavkombinasjonen man tilhører geografisk. Det har gitt noen ganske spesielle utslag.

I 2019 valgte hele 596 bileiere i Bergen å registrere sin nye bil med Bærumsskilt, i stedet for bokstavkombinasjonen bilene egentlig skulle hatt i Bergen.

Ikke veldig godt match...

Hvilke bokstaver er det? Jo, SV. Som kjent er det også forkortelsen for et politisk parti... I tradisjonelt ganske konservative Bergen er det tydeligvis ikke en veldig god match for alle...

Og dette stoppet ikke i 2019. Fra 2020 til oktober 2021, har 214 valgt Bærumsskilter framfor Bergensskilter.

Det hører med til historien at mange andre rundt om i landet også har valgt Bærumsskilter på bilene sine, men ingen har villet bytte til Bærum så mye som bergensere.

Kan disse skiltene virkelig øke bilens verdi?

Det er mange biler i Bergens-trafikken med SV-skilter. Men egentlig kunne det vært langt flere... Foto: NTB Scanpix

Elbiler uten E

Også bokstavkombinasjonen ZZ ønsker mange seg, og fra januar og ut oktober i år, har 531 valgt dette. ZZ tilhører det lille tettstedet Lakselv i Porsanger kommune i Finnmark, og det er kun 22 nye førstegangsregistrerte personbiler til sammen som har blitt registrert med tilhørighet der.

De øvrige ZZ-skiltene er fordelt over resten av landet, og til sammen har nesten 15.000 biler disse bokstavene.

Ikke bare bensin- eller dieselbiler som skal registreres i Norge, kan velge geografisk bokstavkombinasjon på skiltene. Også de som registrerer en ny elbil – som normalt får en bokstavkombinasjon som begynner med E – kan velge en geografisk bokstavkombinasjon i stedet.

Har du fått med deg dette når det gjelder bilskiltet ditt?

Akkurat nå er det ED-skliter som gjelder for de fleste nye elbiler i Norge. Men snart er vi over på EE. Dette er for øvrig nye Ford Mustang Mach-E GT.

Snart kommer EE

Så langt i 2021 er det registrert ca. 1.800 elbiler med «ordinære» geografiske bokstavkombinasjoner på skiltet. Det betyr også at når biler uten E-skilt dukker opp i kollektivfeltet, er det ikke nødvendigvis grunn til å irritere seg. Det kan like gjerne være en elbil med et geografisk plassert bilskilt man ser i kollektivfeltet.

Følgende bokstavkombinasjoner er benyttet, eller vil komme, for elbiler: EL, EK, EV, EB, EC, ED og EE. Den siste bilen i EL-serien, EL 99 999, ble registrert i februar 2017. Siden har det gått raskt med å fylle opp nummerseriene, og med nærmere 440.000 elektriske personbiler i Norge – en andel på drøye 15 prosent av bilparken - har vi kommet ganske langt ut i ED-serien.

