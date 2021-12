Nekter å kjøpe brukt: – Skjerpings!

Nesten halvparten av oss oppgir at de får samme glede av å kjøpe brukte klær som å kjøpe nye, og i en undersøkelse for Tise oppgir 11 prosent at de har begynt å kjøpe mer klær second hand.

Men når det kommer til gaver til andre, er det færre som er like positive. Nær 60 prosent er redd for at den de gir gaven til ikke blir glad for å få brukte klær, og 37 prosent oppgir at de ikke ønsker å motta brukte gaver heller.

Det er derimot ikke likt for alle aldersgrupper. For mens de unge i aldersgruppen 18-29 år er minst skeptiske til brukte gaver, er det de eldre som kvier seg mest for å legge gavehandelen til Fretex, Tise eller Finn.no.

En undersøkelse for Danske Bank viser at 70 prosent av de over 60 år aldri har handlet julegaver på Finn.no, Tise eller lignende nettsteder for brukthandel. De vurderer heller ikke å gjøre det i fremtiden.

– Brukte gaver er ønsket

Markedsføringssjef i Tise, Sigrun Stenseth, mener de eldre har noe å lære av de yngre på gjenbruksfronten. Hun tror mange vil sette pris på en brukt gave, og synes ikke man skal kvie seg for å gi bort brukt.

– Hvis man får med en hilsen om at man får noe med en fin historie eller som noen har vært glad i før, så tror jeg mange vil sette pris på det, sier Stenseth.

BESKJED TIL ELDRE: Sigrun Stenseth i Tise sier de eldre har noe å lære av de yngre, når det gjelder bruktkjøp. Foto: Karoline Brenden Skaug

For de unge er positive til både å gi og få brukte gaver, og Stenseth håper de kan sende et tydelig signal til de eldre.

– Det kan kanskje inspirere flere, og særlig de eldre, til å tenke i samme bane og å forstå at brukte gaver er ønsket, sier hun.

– Man kan også tenke på å redefinere hva som er nytt. Ting må ikke være rett fra fabrikken. Det er noe jeg opplever mange unge omfavner i stadig større grad.

Flere fordeler

Stenseth peker på flere fordeler med brukte julegaver. Hun mener bruktmarkedet er så stort nå at sjansen er stor for å finne det du er ute etter, og at du kan gjøre både deg selv og verden en tjeneste.

– Det er bra for lommeboka og du gjør noe fint for planeten.

Om tingene du leter etter ikke ligger ute akkurat nå, minner Tise-markedssjefen om at det fortsatt er tid til at ting kan dukke opp.

– Det finnes fortsatt tid til jul. Jeg vil oppfordre til å be om ønskeliste fra de du skal kjøpe gave til, for det er morsomst å få noe man ønsker seg.

Støtter bruktkjøp

Generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon, Andrew Kroglund, er overrasket over undersøkelsen. Selv forteller han at kona hans gjerne handler bursdagsgaver, og enkelte julegaver, på Finn eller Tise til barnebarna.

– Sist nå var det intrikat Lego, svært populært og slitesterkt, og til en tredjedel av prisen. Det samme gjelder andre typer byggeklosser, Ninja-figurer, brukte sykler, ski og fritidsutstyr, sier Kroglund.

Han tror de fleste eldre generelt kjøper mindre enn yngre.

KJØP BRUKT: Generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon, Andrew P. Kroglund, mener vi må bli flinkere til å handle brukt. Foto: CF-Wesenberg

– Mange eldre mennesker vokste jo opp i en tid der nøkternhet og nøysomhet var en del av kulturen og nærmest en ryggmargsrefleks, sier Kroglund.

– Mitt inntrykk er at mange eldre fortsatt tenker slik, og at julegavehysteriet er noe de kan styre seg for.

Han tror at nettopp fordi de ikke handler så mye, er de heller ikke så mye innom plattformer som Finn.no og Tise. Dermed tenker de kanskje at de heller kjøper noe nytt til jul, mener han.

– Eldre mennesker kan fortsatt kunsten å sy og reparere. Det er derfor flott å se at ungdom også er mer interessert i det, sier generalsekretæren.

– Vi kan alle bli bedre

Han er glad for å se at stadig flere får opp øynene for å handle ting brukt, eller å reparere det som er ødelagt, istedenfor å erstatte det med noe nytt. Kroglund mener det kan ha stor betydning for miljøet, om trenden forsterkes.

– Det ville ha hjulpet betydelig om vi kunne få reparert det som i dag går så lett i stykker, og der det faktisk nå for visse varetyper nesten er billigere å kjøpe nytt istedenfor å reparere.

Han mener vi uavhengig av alder må bli bedre på å begrense kjøp av nye varer, og heller fokusere på gjenbruk og sirkulær økonomi.

– Vi kan all bli bedre til å handle mindre, handle mer bevisst, og gjenbruke og bytte mer enn vi gjør - både unge og eldre, sier Kroglund.

– Henger ikke på greip

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, stiller seg undrende til at ikke flere eldre handler julegavene brukt. Hun kaller det et paradoks at mange eldre har den sparsommelige ryggmargsrefleksen, men nekter å handle brukt.

– Det henger ikke helt på greip. Jeg tror det handler om at mange eldre ikke henger helt med i samfunnets digitale utvikling. De opplever det som enklere å dra i butikken og handle varen fysisk, sier Olsen.

HANDLE BRUKT: Forbrukerøkonomen oppfordrer flere, og særlig eldre, til å kjøpe gaver brukt. Foto: Danske Bank / Sturlason

Hun tror også det kan ha en sammenheng med at mange eldre forbinder det å handle brukt med loppemarkeder, og at de ikke kjenner til mulighetene apper og nettsteder som Tise og Finn.no kan by på.

I flere tilfeller kan man finne enten pent brukte varer, eller helt ubrukte ting som fortsatt er i emballasjen.

– Selv har jeg handlet mange gaver på Finn.no. Eksempelvis når barna skal i barnebursdager. Det finnes varer som er ubrukte hvor emballasjen er på, og du finner så fine gaver til en femtedel av prisen. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Olsen.

Forbrukerøkonomen mener det er bra for både lommeboken og miljøet, i tillegg til å være supert for den som mottar gaven.

Unngå å bli lurt

Olsen har flere råd til eldre som ønsker å teste brukthandel på nett. Blant annet sier hun det kan være en god idé å be om hjelp fra de yngre, og å gjøre seg godt kjent med nettstedene.

Det kan også være lurt å handle fra folk i nærområdet, slik at man kan møtes og se på varen før man betaler for den. Olsen ber uerfarne netthandlere om å være på vakt når man handler fra fremmede.

– Ikke betal for varen før du har sett den. Da risikerer du å bli lurt. Det er tillitsbasert når du handler varer av privatpersoner, men du står ikke helt på bar bakke, sier hun.

Forbrukerøkonomen viser til Finn.no sine rettigheter, som blant annet sier at du etter kjøpsloven har to års reklamasjonsrett fra privatpersoner.

UNNGÅ Å BLI LURT: Forbrukerøkonomen har klare råd til deg som vil handle brukt på nett. Foto: Frode Sunde / TV 2

Man har også rett til å klage, dersom produktet er i vesentlig dårligere stand enn man kunne forvente.

Olsen råder også til å sjekke referansene til personen man handler av.

– Her vil det komme frem om det er noen som tidligere har hatt god eller dårlig erfaring med vedkommende, sier hun.

– Skjerpings

Så lenge man tar alle forholdsregler og bruker nettvett når man handler, mener Olsen at det finnes mange fordeler med bruktkjøp.

– Det er enkelt å handle brukt. Du får mye mer for pengene.

Forbrukerøkonomen håper flere, også eldre, vil begynne å handle mer brukt - både til seg selv og gaver til andre.

Hun har en klar beskjed til de som kvier seg for å kjøpe brukt, eller som ikke vil forsøke seg på Finn.no og Tise:

– Skjerpings! Spør om hjelp, sier Olsen.