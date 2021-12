Utvalget av sjuseters SUV-er er så langt svært begrenset. Og: De fleste koster godt over en halv million kroner.

Tesla Model X var tidlig ute her, senere har den fått selskap av biler sin BYD Tang, Nio ES8 og snart Hongqi E-HS9.

Nå blander Mercedes seg også inn i dette selskapet, med sin EQB. Her snakker vi SUV med relativt kompakt ytre, men med god plass og altså sju seter. Bilen er 4,68 meter lang.

Rekkevidde på 419 kilometer

Fra første halvdel av januar er modellen klar for bestilling og nå er prisene klare: EQB 300 4MATIC starter på 477.000 kroner. EQB 350 4MATIC har startpris på 498.000 kroner. EQB er forventet på norske veier kort tid etter salgsstart.

– Med god bakkeklaring, firehjulstrekk og fleksible plassløsninger har modellen alle egenskapene som skal til for å bli en suksess, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

Begge EQB-modellene har en batterikapasitet på 66,5 kWt, og en rekkevidde på opptil 419 kilometer, etter målestandarden WLTP.

Bilen er ikke kjempestor, men Mercedes har funnet plass til sju seter her.

Hurtiglading

Ved hjelp av ombordladeren kan bilene lades med opptil 11 kW via ladeboks. På hurtigladestasjon kan EQB ta imot opptil 100 kW, noe som betyr at ladetiden fra 10-80 prosent batterikapasitet kun tar litt over 30 minutter, forutsatt ideelle forhold.

EQB 300 har motor på 228 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på 8,0 sekunder. Firehjulstrekk er standard.

Det er det også på EQB 350 som har 292 hestekrefter. Denne er betydelig kjappere enn 300-utgaven. Her går 0-100 km/t på 6,2 sekunder.

EQB går inn i en klasse med få konkurrenter så langt, prismessig legger den seg under de øvrige. i alle fall før du begynner å spekke den med utstyr,.

Kan ta fire barneseter

EQB har akselavstand på nær tre meter og et romslig interiør. Mercedes understreker selv at de to bakerste setene ikke er beregnet på de aller største. De sier at to ekstra passasjerer med en høyde på opptil 1,65 meter sitter komfortabelt i disse to setene. Lastevolumet i bagasjerommet strekker seg fra 465 til 1.620 liter.

Bakseteryggen på andre rad kan justeres i flere steg og hele seteraden justeres i lengderetning med opptil 140 millimeter. Det frigjør inntil 190 liter med plass i bagasjerommet. Opptil fire barneseter kan settes inn i EQB, og baksetene i den tredje seteraden kan legges flatt ned i gulvet.

Velkjent Mercedes-interiør, her er det høy digitalfaktor.

Reagerer dynamisk

Langs dashbordet er den velkjente Widescreen Cockpit plassert, en skjermflate med digitale instrumenter. Med MBUX (Mercedes-Benz User Experience) har sjåfør og passasjer mulighet til å bruke stemmestyring via talekommandoen «Hey Mercedes».

To seter helt bakerst, de passer best for personer som er maks 1,65 meter høye.

Navigasjonen har såkalt Electric Intelligence. Systemet foretar kontinuerlige områdesimuleringer med hensyn til blant annet topografi og vær, og beregner den raskeste ruten til destinasjonen, inkludert nødvendige ladestopp.

Det er også i stand til å reagere dynamisk på endringer som for eksempel trafikksituasjoner eller sjåførens kjørestil. I tillegg sørger Electric Intelligence for at batteriet bringes til en optimal ladetemperatur før et planlagt ladestopp, om nødvendig.

Video: Mercedes har også suksess med sin kompakte el-SUV EQA:

