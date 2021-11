Espen Eckbo: – Lovte meg selv at jeg aldri skal bli en komiker som sutrer

GOD KVELD NORGE (TV 2): «Nissene i bingen»-aktuelle Espen Eckbo tror at et smalere klima for å tulle gjør det enklere for komikere å være litt «edgy».

En av fjorårets kanskje mest omtalte TV-karakterer, var «Nissene over skog og hei»-figuren «Ernst Øyvind Tvedt», skapt av komiker og skuespiller Espen Eckbo (48) ti år tidligere.

– Akkurat den der fargede karakteren føltes på ingen måte kontroversiell for ti år siden, sier Eckbo når han møter God kveld Norge og Dorthe Skappel.

– Så forandrer det seg jo, og når man først tar på seg de kritiske brillene, så er det jo helt forferdelig, medgir komikeren.

Tok skrivepause

Han sikter til det som fikk navnet «blackface»-debatten, og som gjorde at Discovery valgte å avpublisere serien fra deres strømmetjenester, for så å publisere den igjen.

Selv var Eckbo godt i gang med manus til sin nye serie «Nissene i bingen», da ballen begynte å rulle.

– Jeg var midt i skrivearbeidet med dette her. Så det ble en liten skrivepause, sier han.

Det er tjue år siden «Nissene på låven» gjorde sitt inntog, der julestemning og reality-TV gikk hånd i hånd.

– Det er kanskje kombinasjonen av tradisjonell julekos og det der kyniske reality-TV-universet som er en fin kilde til humor. Det er relativt lett å få til noe humor i det språket, tror Eckbo.

Erstattes av fetteren

Men selv om oppskriften på nisse-reality er lik, har Eckbo gjort noen grep i denne runden. Ute er «Ernst Øyvind Tvedt», og inn kommer fetteren hans «Jørn Stian Tvedt», en langt mindre kontroversiell type.

– Man må vel bare notere seg at tidene forandrer seg, sier Eckbo.

– Hva synes du om det da?

– Jeg husker fra begynnelsen av min egen karriere, så var Rolf Wesenlund i live og veldig negativ til en ny generasjon med humorister. Han falt i status blant meg og mine kompiser, siden han gikk ut og sutret over utviklingen, minnes Eckbo.

Han fortsetter:

– Da husker jeg at jeg lovte meg selv at jeg aldri skal bli en komiker som sutrer, det er som å melde seg ut. Man må være nysgjerrig på hvilken vei det bærer, så kan man mene privat om det er bra eller dårlig, slår han fast.

Stolt over trilogi

«Blackface»-debatten har imidlertid ikke gjort ham redd for å utforske humorsjangeren videre.

– Det er alltid gøy å risikere å tråkke litt feil. Hvis det plutselig blir et mye smalere klima for å tulle, så er det egentlig bare større potensiale for komikere til å være litt «edgy», sier han.

Nå gleder Eckbo seg til å presentere sitt nye program for publikum. Premieren på julekalenderen er naturligvis 1. desember, og han er som alltid spent på mottakelsen.

– Jeg ser frem til å se tilbake på denne julekalenderen, sier han med et smil.

– Så er jeg litt stolt over at det har blitt en trilogi ut av den lille rare ideen som vi kjørte på med for 20 år siden. Noen av disse karakterene har historier som spenner over tjue år, og som lander elegant på julaften. Det blir jeg litt glad av å tenke på, avslutter Eckbo.