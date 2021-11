Den norske serien Hjerteslag er solgt til flere land: – Kjempestas!

Den populære dramaserien handler om alt det fine og vonde som kommer med en forelskelse – og ikke minst om hvordan et tilfeldig møte mellom to mennesker kan forandre livet for alltid.

I snitt har nesten 200.000 sett de tre første sesongene på TV 2 Play. Og nå som serien er solgt til utlandet forventes det enda flere seere. Hjerteslag skal vises både i Sverige, Danmark og Finland.

– Det er kjempestas! Veldig hyggelig at serien voksen og at flere mennesker kan få ta del i Mio og Anders sin kjærlighetshistorie, sier Thea Loch Næss som spiller Mio i serien.

– Velfortjent

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, skryter av serien som har vært en seersuksess for TV 2. Dramaserien har nå fått hele fem sesonger. På mandag kommer sesong 4, mens vi må vente til våren før vi får se sesong 5.

– Er det et språk man forstår i hele verden så er det kjærlighet. At den sterke og relevante historien om Mio og Anders treffer så bredt i den unge målgruppen at den nå også får et internasjonalt publikum er derfor ikke overraskende, men utrolig stas og velfortjent, sier Haldorsen.

Hjerteslag er produsert av ANTI. Dramasjef i ANTI og manusforfatter av Hjerteslag, Emmeline Berglund, er begeistret for at serien nå er solgt til utlandet.

– Hjerteslag er et hjerteprosjekt for oss i ANTI. Historien er skrevet og produsert med masse kjærlighet, og vi er utrolig glade og stolte over at babyen vår nå skal ut i verden, sier Berglund.

Se traileren til sesong 4 i videovinduet øverst i saken

Vebjørn Enger og Thea Loch Næss i serien Hjerteslag. Foto: TV 2

Også laget en svensk versjon

I tillegg til at Hjerteslag nå skal vises i flere land, skal det også lages en ny, svensk versjon av serien. Serien har i Sverige fått tittelen «Heartbeats», og Loch Næss gleder seg til den har premiere.

– Jeg er ikke så glad i å se meg selv på skjermen, så dette er en ypperlig sjanse til å se Hjerteslag og Mio med nye øyne. Også slipper jeg å være så selvbevisst, ler hun!

– Jeg Håper den svenske skuespilleren blir like glad i Mio som jeg er, sier hun avslutningsvis.