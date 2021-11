– Tenkte at han var en rar fyr fra Norge

Jan Nepomnjasjtsjij var en barnestjerne første gang han møtte Magnus Carlsen. Siden har Carlsen dratt ifra, men likevel trekkes innbyrdesstatistikken frem som et usikkerhetsmoment.

Nepomnjasjtsjij og Carlsen møttes for første gang i U12-EM i 2002. 19 år senere møtes de til VM-kamp i Dubai.

– Da var det bare nok en enkel kamp for meg. OK, en rar fyr fra Norge, ikke en tradisjonell sjakknasjon, så jeg gledet meg ikke så mye til den kampen. Han spilte bra, men kollapset og jeg vant, har «Nepo» fortalt tidligere.

I den gylne 1990-generasjonen var det ikke bare-bare å vinne aldersbestemte mesterskap.

I VM senere på høsten i 2002 gikk Nepomnjasjtsjij til topps foran Carlsen. Da var det så jevnt at de måtte skilles på tie-break.

GYLLEN GENERASJON: Sergej Karjakin, født tidlig på året, var skarpest blant de lovende spillerne i 1990-årgangen. Den gangen ble han tidenes yngste stormester, men var ikke med da Nepomnjasjtsjij snøt Carlsen for VM-gull. Også stjernespilleren Maxime Vachier-Lagrave er født i 1990. Foto: Carina Johansen

Far og manager Henrik Carlsen forteller at de hadde lest og hørt om russerne som dominerte barnemesterskapene.

Sønnen hadde allerede tatt store steg da U12-VM ble spilt.

– Han var litt skuffet, men den første internasjonale medaljen var også litt stas, sier Henrik Carlsen til TV 2.

– Vi bet oss kanskje litt spesielt merke i Nepomnjasjtsjij. Det var en karakteristisk person, og han ser litt like uskyldig ut som Magnus. De var veldig konsentrerte, og så spilte de litt biljard og ble kjent allerede i de tidlige barnemesterskapene, minnes han.

Helt annen utvikling

Mens Carlsen gikk fra å være barnestjerne til å bli superstjerne, har det tatt lengre tid for Nepomnjasjtsjij å nå den ypperste toppen.

– Han hadde noen veldig gode turneringer som 17-18-19-åring innimellom, men at han brukte såpass lang tid på å stabilisere seg, var nok litt overraskende. Vi visste at han hadde potensialet, sier Henrik Carlsen.

STØTTESPILLER: Magnus Carlsens far, Henrik, har vært med ham verden rundt på sjakkturneringer siden han var liten gutt. Foto: Carina Johansen

– Magnus kom som en rakett. Han skjøt opp i stratosfæren. Nepomnjasjtsjij hadde god utvikling han også, og var en spiller av høy klasse, men var ikke det unikumet Magnus var, vurderer TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer, en annen toppspiller født i 1990.

Usikkerhetsmomentet

Først i 2019 slo Nepomnjasjtsjij seg inn blant de ti beste på Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) sin rating.

Russeren har hatt et rykte på seg for å være «begavet, men uberegnelig».

– Nepomnjasjtsjij har alltid vært veldig enten eller. Han har vært en humørspiller. Når han vinner, ser han ut som det største geniet noensinne. Og når han taper, ser det ut som han ikke konsentrerer seg og bare slenger ut trekk, sier Hammer.

– Det har vært løsningen hans for å komme inn blant topp ti, å fjerne de dårligste prestasjonene, mener TV 2s sjakkekspert.

På bildet under står Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij under U12-VM, sistnevnte fra høyre:

Likevel har russeren det statistiske overtaket før VM-matchen starter. I klassisk sjakk er det blitt fire seirer til Nepomnjasjtsjij, én til Carlsen og åtte remiser.

– Jeg tror Magnus er stor favoritt, men det er jo spennende at Nepo klarer seg veldig fint i innbyrdes oppgjør. Så det er usikkerhetsmomentet her, mener Hammer, som er rask med å understreke:

– Spillestilmessig, og med tanke på at Magnus har erfaring fra tidligere VM-matcher, taler det fint i Magnus' favør.

FORRIGE MØTE: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij møttes to ganger under Norway Chess 2021. Begge langsjakkpartiene endte med remis, mens Carlsen vant begge partiene i armageddon. Foto: Carina Johansen

Kreativ, men ...

«Nepo» er kjent for å spille hurtig, og gjerne dristig, sjakk.

Det er kjent at han før VM-kampen har samarbeidet med Sergej Karjakin, mannen som fikk kallenavnet «forsvarsministeren» da han gang på gang holdt Carlsen til remis i New York i 2016.

Nepomnjasjtsjij har også fortalt at han har gått ned rundt ti kilo før kampen.

AVSKYELIG: Jan Nepomnjasjtsjij brukte sterke ord om sin egen, skuffende innsats i Norway Chess tidligere i høst. Ekspertene, inkludert Henrik Carlsen, tror imidlertid man får se en veldig god utgave av russeren i Dubai. Foto: Carina Johansen

TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen beskriver russeren som «en som kan vinne og tape mot alle».

– Jeg tror forsvarsspillet er det han må terpe mest på. I så fall er det lurt å samarbeide med Karjakin, mener Rødsmoen.

– Det er ingen tvil om at Nepo er veldig god i det offensive spillet. Han er veldig kreativ, men kanskje ikke den beste forsvareren. Derfor mener mange at Magnus har veldig gode sjanser, fordi Nepo ikke er så opptatt av å spille solid og forsiktig, forklarer hun.

TV 2S SJAKKPANEL: Her er Maud Rødsmoen med programleder Sverre Krogh Sundbø og Jon Ludvig Hammer (til høyre) i studio under en turnering i Champions Chess Tour. Foto: Erik Edland / TV 2

Ekspertkollega Hammer er ikke i tvil: Skal russeren ha kjangs mot verdens beste sjakkspiller, må spillet strammes opp.

– Så er det ikke så enkelt å endre hvem du er. Men du kan prøve å optimalisere det. Og det blir spenningen, om han har klart det på en god måte, sier Hammer.

Karjakin mener han har funnet svakhet

Tidligere er det blitt antydet fra russisk hold at Magnus Carlsen håndterer press dårlig.

VM-motstanderen fra 2016, Sergej Karjakin, er blant dem som har pekt det ut som en viktig faktor:

KRITISK: Sergej Karjakin mener Carlsen ofte bøyer under for presset. Han var motstanderen til Carlsen i VM-kampen i 2016. Her under Norway Chess 2021. Foto: Carina Johansen

– Når han ikke liker utviklingen i en turnering kan han få et psykisk sammenbrudd, slik kampen min mot Magnus viste. Han misset seieren i to partier, og etter det spilte han betydelig dårligere. Han kan psykisk smuldre hvis noe ikke går som han hadde tenkt – han mister troen på seg selv og begynner å underprestere, har Karjakin sagt i et intervju til det russiske nettstdet MetaRatings, gjengitt av Chess24.

Mange husker nok denne velkjente episoden fra VM 2016, da Magnus Carlsen forlot pressekonferansen før den i det hele tatt hadde startet etter å ha tapt et parti mot Karjakin:

Herlig svar fra Carlsen

Dette blir Carlsens femte VM-kamp.

Nepomnjasjtsjij er på sin side med for første gang. Da Carlsen ble spurt av magasinet «New In Chess» om erfaringen er hans største fordel, svarte han i kjent stil:

– Nei, min største fordel er at jeg er bedre enn ham i sjakk.

Under årets utgave av sjakk-VM er antallet partier økt fra tolv til 14. Målet er å hindre en gjentakelse av forrige kamp, der Carlsen og Fabiano Caruana spilte tolv remiser.

Sjakkgeniet så ikke bort fra en mer åpen VM-kamp da han snakket med TV 2 tidligere i år.

– Jeg tror stilene passer bra sånn at det blir en veldig spennende match, sa verdensmesteren.

På spørsmål om han kunne love action i Dubai, svarte Carlsen slik:

– Det er veldig vanskelig å love noe som helst, men i hvert fall overfladisk er det lov å håpe på det.