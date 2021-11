Ekspert: – Tiltakene er for puslete, det er for lite, og det er for sent

Koronatiltakene i Norge ble fjernet lørdag 25. september. Smitten var lav, og befolkningen godt beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksine.

– Høyre-regjeringen formidlet gladmeldingen om at nå kunne samfunnet åpne igjen, uten å fortelle oss tydelig at viruset fortsatt er blant oss. Det var den første feilen, for nå står vi i den fjerde bølgen, uten at folk flest ser ut til å ha fått det med seg, sier Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU.

Han reagerer også på at den nye regjeringen ikke har satt inn flere tiltak for å snu utviklingen.

– Tiltakene er for puslete, det er for lite, og det er for sent, mener Westin.

– Må formidle alvoret

Westin mener det kan komme en enda større smittebølge enn vi ser nå.

– Vi må først og fremst formidle at det er alvor, og at vi ikke kan fortsette å feste, klemme og late som at viruset ikke smitter. Vi må tilbake til en større forsiktighet, mener han.

MUNNBIND: Steinar Westin mener munnbind er et av de mest effektive tiltakene for å hindre smitte. Foto: Privat

Når det er mye smitte i samfunnet, risikerer flere å bli alvorlig syke og ha behov for innleggelse. Sykehusene har allerede slått alarm om at de er på bristepunktet.

– Vi kan ikke fortsette å råkjøre med sykehusene, sier Westin.

Særlig i tettbefolkede byer mener han regjeringen bør innføre tiltak. Han skjønner ikke at den nye regjeringen ikke ser dette behovet.

– Når helseministeren ikke kommer med annet enn at vi bør slutte å håndhilse, da er det ille. Da formidler hun ikke alvoret vi står overfor, mener professoren.

Westin mener mye kan gjøres uten å ty til svært inngripende tiltak. Han trekker frem munnbind som svært effektivt, i tillegg til å vurdere mer utstrakt bruk av hjemmekontor.

MUNNBIND: Bergen er blant byene som har gjeninnført munnbindbruk. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi må bruke litt av kunnskapen vi egentlig har om hva som skal til. Hvis alle er flinke, og vi løfter i flokk, så kan vi klare å snu utviklingen, sier han.

Vurderer strengere tiltak

Torsdag varslet helseministeren at regjeringen jobber med å utarbeide en ny koronastrategi, som vil presenteres tirsdag.

– Vi holder på å revidere strategien for håndteringen av pandemien. I tillegg vurderer vi fortløpende om vi skal innføre strengere og mer inngripende tiltak, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

Samtidig understreker hun at regjeringen har innført nasjonale tiltak i løpet av høsten, i tillegg til at de store byene har besluttet tiltak lokalt.

– De høye smittetallene bekymrer oss, og fortsetter utviklingen vil presset på helsetjenesten øke. Vi leter hver dag etter gode muligheter å stoppe smitten, i nær dialog med kommunene som har utbrudd, sier Kjerkol.

VURDERER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen følger nøye med på utviklingen av koronasituasjonen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Håper å unngå jule-lockdown

Westin mener at selve juleferien ikke behøver å bli problematisk med tanke på koronasituasjonen.

– Da er folk flest samlet innad i familien, og det er mindre kontakt utad enn ellers. Det kritiske er julebordsesongen, sier han.

– Er det forsvarlig å avholde et julebord nå med flere hundre samlet innendørs?

– Folk bør tenke seg veldig godt om. Ingen er tjent med smitte blant ansatte. Hvis vi setter inn enkle tiltak nå og har økt bevissthet om viruset, så kan dette gå uten ny lockdown, sier Westin.

TILTAK: Steinar Westin mener at enkle tiltak og god etterlevelse, kan redde julen fra nedstengning. Foto: Guro Asdøl Midtmageli / TV2

Gunhild Alvik Nyborg, som er lege, epidemiolog og samfunnsøkonom, går lenger.

– Med den strategien Norge følger i dag, er en ny nedstengning snart uunngåelig, skrev hun i en kronikk publisert hos NRK denne uken.

Overfor TV 2 sammenligner hun Norges koronahåndtering med en «buss på vei utfor et stup».

– Den norske koronahåndteringen er som en buss, som ikke ingen styrer, på vei utfor et stup. Befolkningen bare sitter og ser ut av sidevinduene og beundrer utsikten, uten å skjønne hvor vi er på vei, mener Nyborg.

Foreslår en ukes dugnad

– Pandemien er ikke over. Det eneste som sluttet var myndighetenes forsøk på å kontrollere den, sier Nyborg.

For å unngå en ny omfattende nedstengning, trekker hun frem massetesting, munnbind og hyppig lufting og bedre ventilasjon innendørs.

– Vi må starte med de mest effektive og minst inngripende tiltakene, som massetesting, TISK og å forebygge luftsmitte. På den måten kan vi lengst mulig unngå tiltak som fører til at folk blir isolert eller mister jobben, sier hun.

KRITISK: Gunhild Alvik Nyborg er kritisk til at regjeringen ikke har innført flere tiltak. Foto: Silje Lunde Krosby / TV 2

I tillegg foreslår Nyborg at hele befolkningen går i en slags frivillig lockdown i en uke.

– Hvis alle holder seg mest mulig hjemme i én uke og tester seg, så vil situasjonen bedre seg raskt, sier Nyborg.

– Er det forholdsmessig med et så inngripende tiltak når befolkningen har vært med på vaksinedugnaden og er godt beskyttet gjennom vaksine?

– Vaksinene er svært viktige, men ikke nok. Vi må ha smitteverntiltak i tillegg. Smitten vil ikke snu av seg selv. En kortvarig, effektiv dugnad kan hindre alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Hun viser til at sykehus allerede har utsatt planlagte operasjoner.

– Vi er allerede inne i en alvorlig fase. Helsevesenet holder på kvele, sier hun.

UTFORDRINGER: Flere sykehus melder om kapasitetsutfordringer. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Uforsvarlig

På spørsmål om det er greit å avholde julebord nå, er Nyborg klar på hva hun mener.

– Med tanke på hvor mye smitte det er i samfunnet, og at mørketallene med nåværende positivitetsrate ser ut å være enorme, risikerer enhver litt større forsamling at minst én er smittet. Derfor mener jeg at å avholde et julebord nå, uten smitteverntiltak, er uforsvarlig.

Det er opp til kommunene om de innfører lokale tiltak, som for eksempel vil påvirke hvor vidt det er mulig å gjennomføre et julebord.

Nyborg mener det er kritikkverdig at kommunene stort sett blir overlatt til seg selv når de skal vurdere tiltak, uten klare føringer fra nasjonale helsemyndigheter.

– Det ligger an til å kunne bli den styggeste vinteren i Europa hittil, dersom ikke folk begynner å ta dette på alvor og pandemien kommer under kontroll, sier epidemiologen.

Avviser full nedstengning

Vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland er uenig i at smitteutviklingen tilsier at vi må innføre strengere tiltak.

– Smitteutviklingen trenger vi ikke snu, det er konsekvensen av smitte vi bør være opptatt av. For folk flest gir vaksinen god beskyttelse mot alvorlig sykdom, som er det viktige. Uansett hva vi gjør, så vil de eldste og mest utsatte vil stå i fare for å bli syke av korona eller andre luftveissykdommer, sier hun.

TRUSSEL: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland understreker at korona først og fremst er en trussel for de eldste og ikke-vaksinerte. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

Hun mener heller ikke at det er grunn til å tro at vi havner i en situasjon med full nedstengning, slik som andre europeiske land.

– Vi har høyere vaksinedekning i befolkningen, så det er ikke sammenlignbart.

Hun mener hovedutfordringen i Norge nå, er situasjonen med flere utbrudd av luftveisvirus samtidig, som skaper kapasitetsutfordringer på sykehusene.

– Vi må sette i gang tiltak som hindrer at sykehusene kollapser helt, som i øyeblikket kan kreve at man lokalt innfører smittevernstiltak. På sikt er det imidlertid viktig å se på, for eksempel, å øke grunnbemanning på intensivavdelingen, sier hun.

Forskeren ser derfor ikke noe i veien for at voksne samles til julebord, så lenge det er innenfor de lokale koronatiltakene.

– Dette er en sykdom som hovedsakelig er en trussel for de eldste og ikke-vaksinerte, og vaksinen reduserer trusselen betydelig for de eldste. Smitte kommer alltid til å være i samfunnet, men konsekvensen er nå som regel en forkjølelse for voksne som er fullvaksinert, sier hun.

Mer utstrakt testing

Professor og molekylær immunolog, Anne Spurkland, mener heller ikke det vil være nødvendig med en ny lockdown.

Hun mener det viktigste nå er at de over 65 år vaksinerer seg med en oppfriskningsdose.

– Forhåpentligvis får vi se effekten av oppfriskningsdose til de over 65 år i god tid før jul, sier Spurkland.

HURTIGTESTER: Anne Spurkland mener at en tredje dose til de eldste og mer bruk av hurtigtester er gode tiltak nå. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hadde hun selv vært helseminister, er hun klar på hva hun ville innført.

– Jeg ville ha kjørt på med hurtigtester, og gjort de fritt tilgjengelig. Jeg ville bedt alle om å teste seg før sosiale sammenkomster, og holde seg hjemme om man er syk eller tester positivt på hurtigtest, sier Spurkland.

Hun mener denne fasen av pandemien er vanskeligere enn noen gang før.

– Det er vanskelig fordi de fleste som ønsker det allerede har fått beskyttelse gjennom vaksine. Likevel opplever vi økt smittespredning og press på helsevesenet, sier professoren.