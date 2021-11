Politiet gjør nytt forsøk på avhør av siktede: – Han har sår og bruddskader

MOLDE (TV 2): Mannen som er siktet for å ha drept en kvinne og påført en tenåring livstruende skader, skal i sitt første avhør torsdag morgen.

– Jeg er på vei til politiet nå, sier mannens forsvarer, advokat Roy Peder Kulblik tidlig torsdag.

Det lot seg ikke gjennomføre avhør av den siktede mannen i midten av 20-årene onsdag, fordi han skal ha vært i for dårlig fysisk og psykisk form.

Mannen er siktet for drap og grov kroppsskade etter at politiet rykket ut til to ulike åsted i Molde natt til onsdag.

– Han var langt nede og hadde både sår og bruddskader, sier Kulblik til TV 2.

– Vet du hva skadene stammer fra?

– Nei, det var ikke mulig å få ut av ham, sier forsvareren.

Politiet tar likevel sikte på å begynne avhør av mannen torsdag morgen. Onsdag kveld hadde han en samtale med en psykiater, som har vurdert at han bør være i stand til å gjennomføre dette.

Han skal etter planen også møte i sitt eget fengslingsmøte torsdag klokken 13.

To åsted

Klokken 01:44 natt til onsdag fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Molde. Kun ett minutt senere, klokken 01:45, fant de en død kvinne på en annen adresse.

Da politiet kom frem til adressen for voldshendelsen, var det flere personer til stede. Blant dem en hardt skadd tenåring og mannen som nå er pågrepet og siktet for begge forholdene.

Siktedes bil sto parkert utenfor adressen der han ble pågrepet.

Kvinnen som er død er ikke formelt identifisert, men hun som er registrert på adressen der kvinnen ble funnet, var tidligere gift med den siktede mannen.

Det er også en familierelasjon til den skadde tenåringen. Han ble onsdag fløyet til St. Olavs hospital med livstruende skader. Torsdag morgen er tilstanden hans ukjent for TV 2.

Vil vurdere psykisk helse

Politiet ønsker å gjennomføre en såkalt prejudisiell observasjon av den siktede mannen. Allerede onsdag kveld hadde han den første samtalen med en psykiater.

MOLDE: Politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– I en sånn type sak så er det ganske naturlig at politiet ønsker at det gjennomføres en observasjon av siktede, sier politiinspektør Yngve Skovly.

Den siktede mannen skal etter det TV 2 kjenner til ikke være kjent for politiet fra tidligere. Både han i de to fornærmede er av utenlandsk opprinnelse.