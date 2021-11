Søsken ble gjenforent - Norge dømt

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har dømt Norge i to nye barnevernssaker.

Marianne Fagerheim fra Arendal ble fratatt de to barna sine. Etter flere års kamp ble de gjenforent.

Nå er det konstatert at menneskerettene til barna og moren ble krenket av Norge.

Retten til familieliv er brutt på grunn av begrensninger i samværet moren fikk med sin eldste datter før de ble gjenforent.

– Det er egentlig litt uvirkelig. For denne urettferdigheten har jeg kjent på så lenge, sier moren til TV 2, like etter dommen falt.

Etter fem måneder i fosterhjem fikk hun tilbake sønnen sin. Mens det tok nesten tre år før tingretten besluttet at hun også skulle få datteren sin tilbake.

Det spesielle ved saken til Marianne Fagerheim er at Gjerstad kommune mente hun hadde for dårlige omsorgsevner da hun fikk datteren sin. Mens kommunen hun bodde i da hun fikk barn nummer to, Arendal, etterhvert konkluderte med det stikk motsatte.

KAMP: Marianne Fagerheim fikk tilslutt datteren sin tilbake, slik at hun kunne gjenforenes med broren sin. Foto: Privat

– Følelsen av å være helt maktesløs henger fortsatt i. Men jeg bestemte meg for å kjempe, sa Marianne Fagerheim til TV 2 kvelden før Norge ble dømt for å ha krenket barna og hennes menneskeretter.

Hun opplyser at Fylkesmannen har fastslått lovbrudd i forbindelse med omsorgsovertakelsene av barna. Dette skyldes at det ikke ble gjort forsvarlige undersøkelser på forhånd og at de ikke ble satt inn hjelpetiltak.

Etter dommen sier Marianne Fagerheim at hun også er litt skuffet. For det ble ikke konkludert med brudd på menneskerettene opp mot selve omsorgsovertakelsen av datteren.

Krenkelsen som er påpekt er at det ble gitt for lite samvær og at det dermed ble lagt opp til en permanent plassering.

– Det hadde betydd så mye om vi også hadde fått gjennomslag når det gjelder omsorgsovertakelsen. Så den delen av dommen er jeg litt skuffet over, sier moren.

Etter de to sakene i dag er Norge dømt for menneskerettsbrudd i 13 saker de siste årene.

Det er varslet ytterligere en dom idag. Den har TV 2 ikke funnet på Menneskerettsdomstolens nettsider.

TV 2 kommer tilbake med mer