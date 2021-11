Mann pågrepet etter voldshendelse

Natt til torsdag fikk politiet melding om at to personer var skadet etter at en mann slo til tre personer utenfor Sparebanken i Porsgrunn.



Flere patruljer kom til stedet og fikk kontroll på mistenkte og ble kjørt til arrest for avhør og videre etterforskning, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Mannen blir også anmeldt for vold, fordi han forsøkte å skalle til en tjenestemann da han skulle settes i arresten, opplyser politiet.



Operasjonsleder Merete Kvål sier til TV 2 at også en ambulanse kom til stedet, men at ingen ble sendt til sykehuset.



Det er uvisst hva som er bakgrunnen for hendelsen og om det er noen relasjon mellom de involverte i saken.