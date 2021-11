Italia innfører strengere tiltak for uvaksinerte

Økningen kommer akkurat i det økonomien har begynt å hente seg inn igjen, og regjeringen ønsker å unngå nye nedstengningstiltak.

Fra 6. desember får kun folk som har vaksinert seg mot eller blitt friske etter å ha hatt covid-19, lov til å spise innendørs på restaurant og dra på kino og sportsarrangementer.

Tidligere har uvaksinerte fått innpass om de kunne vise fram en negativ koronatest.

I tillegg gjør statsminister Mario Draghis regjering det obligatorisk med vaksine for blant annet politifolk, militæret og alle skoleansatte. Tidligere var det kun folk som jobbet i helsevesenet og på eldrehjem som måtte vaksinere seg.

DEMONSTRASJONER: 20. november demonstrerte et tusentall personer i Roma mot de nye reglene om koronapass. Foto: AP Photo / Alessandra Tarantino

Draghi sier tiltakene er nødvendige for å forhindre en «rask, men stødig» økning i smitten og samtidig forhindre at EUs tredje største økonomi, som krympet med 8,9 prosent i fjor, faller i grus.

Hardt rammet turistnæring

Bekymringen er særlig høy i landets turistnæring før vinteren, da viruset sprer seg lettere.

Myndigheter nord i landet er desperate etter å holde skiindustrien, som til vanlig tjener inn 1,2 milliarder euro (drøyt 12 milliarder kroner) og sysselsetter 5.000 faste arbeidere og 10.000 sesongarbeidere, åpen etter at to sesonger har gått tapt som følge av pandemien.

– Vi har begynt å gå tilbake til normalen. Vi ønsker å opprettholde dette, sier Draghi.



STRENGE TILTAK: Statsminister Mario Draghi sier tiltakene er nødvendige for å bremse smitteøkningen i landet. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB Foto: Andrew Medichini

Stigende smittetrend

Smitten er på vei opp i Italia, men er riktignok lavere enn i mange andre EU-land. Det blir registrert i snitt 10.000 nye smittetilfeller og færre enn 100 dødsfall per dag for tiden.

Siden pandemien startet har nærmere fem millioner italienere fått påvist koronavirus. 133.330 personer har dødd som følge av det. Det viser tall fra Johns Hopkins University.

Italia led under et av verdens verste utbrudd tidlig i pandemien. I ettertid har det meste av Italias offentlighet omfavnet vaksinering. Over 43, 8 millioner mennesker er så langt blitt fullvaksinert, noe som utgjør nesten 73 prosent av befolkningen, men det er ikke lenger så mange uvaksinerte som lar seg vaksinere.

Robert Burioni, virolog ved et universitet i Milano, sier til The New York Times at de strenge tiltakene som kommer med koronapasset kan ha motivert den yngre generasjonen til å vaksinere seg.

– Det som er overraskende er vaksinasjonsraten for personer mellom 19 og 29 år, sier Burioni, som anslår den å være nærmere 84 prosent.

– Det er veldig høye tall, sier han til avisen.

