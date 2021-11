Da Liverpool-stjernen fikk se unggutten for første gang, ble han overrasket

Se Morton-analysen i videovinduet øverst!

– Det er dette jeg har jobbet for hele livet, sier Tyler Morton til TV 2 etter å ha levert en imponerende forestilling i Liverpools 2-0-seier over Porto onsdag.

For fem dager siden fikk den unge midtbanespilleren Premier League-debuten da han ble byttet inn for Liverpool mot Arsenal. Mot Porto onsdag fikk Morton sin første kamp i Champions League da han ble kastet inn fra start.

– Det er her jeg ønsker å være. Det er ikke lett, så jeg må jobbe hardt. Lagkameratene gjør meg komfortabel og til en bedre spiller, sier Morton.

Unggutten trekker frem James Milner, Jordan Henderson, Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold som læremestere.

Thiago overrasket på trening

Thiago Alcântara, som scoret et nydelig mål på 1-0, spilte sammen med Tyler Morton på midtbanen. Han hadde latt seg imponere over unggutten allerede før kampen.

– Jeg elsker å spille sammen med unge spillere som har sult og er i starten av karrieren, og jeg liker å gi dem noen råd for å gjøre det lettere for dem, sier Thiago på pressekonferansen.

– Da han kom på trening for første gang, lurte jeg på hvem denne spilleren var. Han gjorde det fantastisk, og det er fortjent at han er en del av laget. Han spilte fantastisk, og han har en lys fremtid i Liverpool og fotballen. Jeg er glad for å spille sammen med ham, fortsetter den spanske midtbanestjernen med en fortid i Barcelona og Bayern München.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var svært godt fornøyd med Morton, men er ikke overrasket over at tenåringen leverte varene på den første scenen.

– Hvis du er en del av denne troppen, er du en god fotballspiller. Jeg har vært lenge nok i denne sporten til å vite at man ikke skal sette inn en spiller uten at han er klar, sier Klopp til BT.

– Må være en vanvittig følelse

Også i TV 2s Champions League-studio fikk Morton ros.

– Han kommer fra denne Champions League-debuten på en veldig god måte. Han blir belønnet med 90 minutter. Det er god coaching av Klopp når han først gir en sånn unggutt sjansen. Han får spille sammen med to rutinerte karer ved siden av seg, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Det må være en vanvittig følelse å gå ut på en slik Champions League-kveld og få fullføre kampen. En kjempegod opplevelse, fortsatte Langli.

Tyler Morton forteller at han fikk vite om startplassen dagen før kamp.

– Lagkameratene gjør meg trygg. De gir meg beskjed om å være meg selv. I dag var jeg litt nervøs, spesielt når det er her under flomlys, men jeg følte lagkameratene gjorde meg komfortabel fra start, sier han.

Liverpool, som vant 2-0 etter scoringer av Thiago og Mohamed Salah, hadde allerede sikret gruppeseieren før de to siste kampene. Etter fem kamper står Merseyside-klubben med full pott. I siste kamp venter Milan på bortebane.